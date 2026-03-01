WBC成轉捩點！20歲張峻瑋喊拚王牌　軟銀投教盛讚潛力驚人

▲中華隊投手張峻瑋。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將於5日正式開打，日本職棒福岡軟銀鷹共有4名球員入選日本代表「侍Japan」，另有5名球員代表海外國家出賽；其中年僅20歲的中華隊投手張峻瑋成為備受矚目的年輕戰力。

根據《讀賣新聞》報導所述，張峻瑋年紀輕輕便肩負中華隊重任，未來目標鎖定挑戰美國職棒大聯盟，他強調，能夠站上世界級舞台意義重大，「WBC是非常大的機會，希望能牢牢把握，一步一步成長下去。」盼藉此累積經驗、持續進化。

身高179公分、體重82公斤的張峻瑋，本季是加入軟銀的第2年，目前為培育合約球員；儘管在二軍實戰經驗仍不算多，但軟銀一軍投手教練齊藤和巳對他的潛力給予高度評價，「能深刻感受到他潛在能力很高。」

在球團完善的訓練環境中磨練實力，張峻瑋也逐步建立信心，他表示：「在完善的環境下，非常容易專心練習。」透過持續訓練與調整，為登上國際賽舞台做好準備。

談到自身優勢，張峻瑋展現十足自信，「有威力的直球是我的賣點。」除了好勝心強烈，他也希望將自己的球威在國際賽場上完整展現。

齊藤和巳也點出參與國際大賽的重要性，「能親身感受頂尖選手的意識以及國際賽事的氛圍非常重要，希望他無論如何都能帶回一些對自己有幫助的收穫。」

對於年輕投手而言，WBC無疑是累積經驗值的絕佳舞台。張峻瑋更立下目標：「無論到哪支球隊，都想成為被稱為王牌的投手。」