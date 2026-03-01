運動雲

>

WBC成轉捩點！20歲張峻瑋喊拚王牌　軟銀投教盛讚潛力驚人

▲中華隊投手張峻瑋。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手張峻瑋。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將於5日正式開打，日本職棒福岡軟銀鷹共有4名球員入選日本代表「侍Japan」，另有5名球員代表海外國家出賽；其中年僅20歲的中華隊投手張峻瑋成為備受矚目的年輕戰力。

根據《讀賣新聞》報導所述，張峻瑋年紀輕輕便肩負中華隊重任，未來目標鎖定挑戰美國職棒大聯盟，他強調，能夠站上世界級舞台意義重大，「WBC是非常大的機會，希望能牢牢把握，一步一步成長下去。」盼藉此累積經驗、持續進化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身高179公分、體重82公斤的張峻瑋，本季是加入軟銀的第2年，目前為培育合約球員；儘管在二軍實戰經驗仍不算多，但軟銀一軍投手教練齊藤和巳對他的潛力給予高度評價，「能深刻感受到他潛在能力很高。」

▲中華隊投手張峻瑋。（圖／記者林敬旻攝）

在球團完善的訓練環境中磨練實力，張峻瑋也逐步建立信心，他表示：「在完善的環境下，非常容易專心練習。」透過持續訓練與調整，為登上國際賽舞台做好準備。

談到自身優勢，張峻瑋展現十足自信，「有威力的直球是我的賣點。」除了好勝心強烈，他也希望將自己的球威在國際賽場上完整展現。

齊藤和巳也點出參與國際大賽的重要性，「能親身感受頂尖選手的意識以及國際賽事的氛圍非常重要，希望他無論如何都能帶回一些對自己有幫助的收穫。」

對於年輕投手而言，WBC無疑是累積經驗值的絕佳舞台。張峻瑋更立下目標：「無論到哪支球隊，都想成為被稱為王牌的投手。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

台日交流賽落幕味全慘敗9分　葉君璋直言：看到差距才知道要追哪裡

台日交流賽落幕味全慘敗9分　葉君璋直言：看到差距才知道要追哪裡

牧秀悟、森下翔太開轟　日本連勝中日龍！大谷翔平官辦即將登場

牧秀悟、森下翔太開轟　日本連勝中日龍！大谷翔平官辦即將登場

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

熱門新聞

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母

2旅美幫到齊　中華隊1日首度「完全體」

3梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

4對戰10連勝　林昀儒新加坡大滿貫賽闖4強

5中華隊直飛！商務艙僅12席也不委屈

最新新聞

1MVP賠率聚焦大谷、賈吉　美媒點名黑馬

2貝林傑背部不適暫停出賽

355順位逆襲！勇士4.7億留奇兵

4進攻端的碧昂絲！杜蘭特432場30分超越Kobe

5春訓首轟！哈波期待加入WBC美國隊

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

中華隊直飛宮崎備戰WBC！　蔡其昌引用名句送行

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開

【爆炸瞬間曝】美軍「第五艦隊」基地遇襲！　遭伊朗發射飛彈

【以色列開戰】突襲伊朗首都！鎖定「最高領袖」辦公室，濃煙狂竄

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

【同事十分美味✔】直擊農場鵜鶘無情吞魚XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366