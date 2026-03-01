大谷三振楚奧特畫面難忘　賈吉喊「輪到我們改寫劇本」率美國拚雪恥

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美國隊今年將再度向世界棒球經典賽金牌發起挑戰，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）喊出「改寫劇本」的決心，誓言率領美國隊重返榮耀；他坦言，2023年經典賽冠軍戰大谷翔平三振楚奧特（Mike Trout）的畫面仍歷歷在目，如今終於輪到自己帶隊雪恥。

Aaron Judge is ready to win another title for his country. ???????? https://t.co/nzkHCimOfX pic.twitter.com/bvPRxWuhMT [廣告]請繼續往下閱讀... February 26, 2026

賈吉回憶當時的心情表示：「現在輪到我們上場，去改寫那個劇本了。」

在承諾代表美國隊出賽並被任命為隊長後，賈吉終於準備好展開奪金之旅，美國隊將先前往亞利桑那州與巨人、洛磯進行熱身賽，接著於3月6日在休士頓Daikin Park迎戰巴西，正式展開分組賽。

談到經典賽氛圍，賈吉表示：「他們說從一開始就像季後賽的氛圍，但也有人說，這能幫助他們更快進入例行賽狀態，這是激烈的競爭，你是在為你的國家而戰。」

Welcome to baseball season, Aaron Judge homered AGAIN pic.twitter.com/42CaZKfHkr — MLB (@MLB) February 21, 2026

曾於2023年代表美國隊出賽的洋基投手貝德納（David Bednar）也認同經典賽的強度；他說：「儘管這是一段非常棒的經驗，我認為沒有比這更好的方式來為球季做準備了，你從一開始就是火力全開。」

本屆經典賽，洋基成為各國代表隊的重要戰力來源，奇森姆二世（Jazz Chisholm Jr.）與貝克（Brendan Beck）將代表英國；威爾斯（Austin Wells）、多瓦爾（Camilo Doval）與羅沙里奧（Amed Rosario）披上多明尼加戰袍。

克魯茲（Fernando Cruz）與羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）效力波多黎各；柯恩（Harrison Cohen）為以色列出賽，卡巴列羅（José Caballero）則代表巴拿馬，並將於熱身賽對戰洋基。

此外，多名洋基教練與校友也投入各國代表隊，包括奧斯莫斯（Brad Ausmus，現任以色列隊總教練）、史旺森（Tanner Swanson，英國隊板凳教練）、派提特（Andy Pettitte，美國隊投手教練）、塞維里（Francisco Cervelli，義大利隊總教練）與波沙達（Jorge Posada，義大利隊打擊教練）。

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）樂見自家球員廣受各國青睞，他表示：「我們祝福他們一切順利，如果你擁有優秀的球員，那些國家就會想要他們；如果我們有很多人被徵召，那反映出我們擁有很多好球員。」

若美國隊一路挺進於邁阿密loanDepot球場舉行的冠軍戰，屆時距離大聯盟開幕戰僅剩約一週時間，也將讓洋基春訓營氣氛略顯不同；不過總教練布恩（Aaron Boone）仍給予高度肯定。

布恩說：「我很期待關注這項賽事，我認為這會是一場精彩的比賽，這些球員都已經準備好，這個冬天完成了許多準備工作，讓自己處於能夠參賽的位置，這對這項運動來說是非常有益的事情。」

對賈吉而言，這不僅是爭奪金牌，更是一段難得的體驗；他期待與哈波（Bryce Harper）、威特二世（Bobby Witt Jr.）、羅利（Cal Raleigh）等球星並肩作戰，也笑說雖然已告訴洋基隊友可以透過電話或簡訊聯絡，但大家肯定都會收看比賽。

賈吉最後表示：「我很興奮，就像當初我決定參賽的那天一樣，這會很有趣，兄弟們都熱血沸騰，是時候開始幹活了。」