運動雲

>

大谷三振楚奧特畫面難忘　賈吉喊「輪到我們改寫劇本」率美國拚雪恥

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

美國隊今年將再度向世界棒球經典賽金牌發起挑戰，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）喊出「改寫劇本」的決心，誓言率領美國隊重返榮耀；他坦言，2023年經典賽冠軍戰大谷翔平三振楚奧特（Mike Trout）的畫面仍歷歷在目，如今終於輪到自己帶隊雪恥。

賈吉回憶當時的心情表示：「現在輪到我們上場，去改寫那個劇本了。」

在承諾代表美國隊出賽並被任命為隊長後，賈吉終於準備好展開奪金之旅，美國隊將先前往亞利桑那州與巨人、洛磯進行熱身賽，接著於3月6日在休士頓Daikin Park迎戰巴西，正式展開分組賽。

談到經典賽氛圍，賈吉表示：「他們說從一開始就像季後賽的氛圍，但也有人說，這能幫助他們更快進入例行賽狀態，這是激烈的競爭，你是在為你的國家而戰。」

曾於2023年代表美國隊出賽的洋基投手貝德納（David Bednar）也認同經典賽的強度；他說：「儘管這是一段非常棒的經驗，我認為沒有比這更好的方式來為球季做準備了，你從一開始就是火力全開。」

本屆經典賽，洋基成為各國代表隊的重要戰力來源，奇森姆二世（Jazz Chisholm Jr.）與貝克（Brendan Beck）將代表英國；威爾斯（Austin Wells）、多瓦爾（Camilo Doval）與羅沙里奧（Amed Rosario）披上多明尼加戰袍。

克魯茲（Fernando Cruz）與羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）效力波多黎各；柯恩（Harrison Cohen）為以色列出賽，卡巴列羅（José Caballero）則代表巴拿馬，並將於熱身賽對戰洋基。

▲洋基隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

此外，多名洋基教練與校友也投入各國代表隊，包括奧斯莫斯（Brad Ausmus，現任以色列隊總教練）、史旺森（Tanner Swanson，英國隊板凳教練）、派提特（Andy Pettitte，美國隊投手教練）、塞維里（Francisco Cervelli，義大利隊總教練）與波沙達（Jorge Posada，義大利隊打擊教練）。

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）樂見自家球員廣受各國青睞，他表示：「我們祝福他們一切順利，如果你擁有優秀的球員，那些國家就會想要他們；如果我們有很多人被徵召，那反映出我們擁有很多好球員。」

若美國隊一路挺進於邁阿密loanDepot球場舉行的冠軍戰，屆時距離大聯盟開幕戰僅剩約一週時間，也將讓洋基春訓營氣氛略顯不同；不過總教練布恩（Aaron Boone）仍給予高度肯定。

布恩說：「我很期待關注這項賽事，我認為這會是一場精彩的比賽，這些球員都已經準備好，這個冬天完成了許多準備工作，讓自己處於能夠參賽的位置，這對這項運動來說是非常有益的事情。」

對賈吉而言，這不僅是爭奪金牌，更是一段難得的體驗；他期待與哈波（Bryce Harper）、威特二世（Bobby Witt Jr.）、羅利（Cal Raleigh）等球星並肩作戰，也笑說雖然已告訴洋基隊友可以透過電話或簡訊聯絡，但大家肯定都會收看比賽。

賈吉最後表示：「我很興奮，就像當初我決定參賽的那天一樣，這會很有趣，兄弟們都熱血沸騰，是時候開始幹活了。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

台日交流賽落幕味全慘敗9分　葉君璋直言：看到差距才知道要追哪裡

台日交流賽落幕味全慘敗9分　葉君璋直言：看到差距才知道要追哪裡

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

牧秀悟、森下翔太開轟　日本連勝中日龍！大谷翔平官辦即將登場

牧秀悟、森下翔太開轟　日本連勝中日龍！大谷翔平官辦即將登場

【根本是膠水！】Panchi小猴飛撲飼育員不放！就愛掛在哥哥身上當「吊飾」❤

熱門新聞

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母

2旅美幫到齊　中華隊1日首度「完全體」

3梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

4對戰10連勝　林昀儒新加坡大滿貫賽闖4強

5拿到離隊同意書！台鋼官宣簽下布坎南

最新新聞

1賈吉喊改寫劇本率美國拚雪恥

2藍鳥WBC組！小葛雷諾與岡本私下互動

3凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

4斯庫巴爾辯護「時間點問題」

5全軍覆沒！台將德國賽都四強止步

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

中華隊直飛宮崎備戰WBC！　蔡其昌引用名句送行

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開

【爆炸瞬間曝】美軍「第五艦隊」基地遇襲！　遭伊朗發射飛彈

【以色列開戰】突襲伊朗首都！鎖定「最高領袖」辦公室，濃煙狂竄

【同事十分美味✔】直擊農場鵜鶘無情吞魚XD

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366