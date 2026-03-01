運動雲

>

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

▲拉格蘭吉（Carlos Lagrange）。（圖／路透）

▲拉格蘭吉（Carlos Lagrange）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）對於球隊春訓初期的投手群表現相當滿意，直言年輕投手嶄露頭角，加上王牌投手柯爾（Gerrit Cole）復出進度順利，讓他對新賽季充滿期待，「我認為我們擁有一套優秀、強大且深厚的球員名單，有能力成就大事。」

凱許曼指出，包括拉格蘭吉（Carlos Lagrange）、羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）等年輕投手，都展現與外界評價相符的潛力與球速，「我喜歡我們的投手群，我們現在看到的這些手臂，品質很高，希望能一直保持下去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

更讓球團安心的是，剛動完Tommy John手術不到一年的柯爾，已在實戰打擊練習中對隊友投出時速97英里的速球；凱許曼提及：「這真的讓人感到安心。」

▲羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）。（圖／路透）

▲羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）。（圖／路透）

另外，威瑟斯（Ryan Weathers）春訓初登板最快球速達99.8英里，創下個人生涯新高，凱許曼認為，現代投手已經不再需要透過春訓「養球速」；「我很高興的報告，每個人都非常投入且專注，正如你所期望的那樣。」

洋基上季與藍鳥同為94勝，卻因對戰劣勢屈居外卡席次，休賽季期間，球隊大致維持原有核心，重新簽回貝林傑（Cody Bellinger）、葛里沙姆（Trent Grisham）、高史密特（Paul Goldschmidt）、羅沙里歐（Amed Rosario）與亞布洛（Ryan Yarbrough）等人。

不過，2025賽季洋基未曾得到柯爾任何出賽貢獻，也未能規劃施利特勒（Cam Schlittler）完整球季角色，但從目前狀況來看，凱許曼相信結果會有所不同；「我認為我們擁有一套優秀、強大且深厚的球員名單，有能力成就大事，因此我們期待去驗證這個理論，」他說。

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）

兩個多月前，凱許曼曾坦言右打火力不足是一項隱憂，此後洋基續簽高史密特與羅沙里歐，並以非正式名單邀請方式簽下葛里查克（Randal Grichuk）。

「希望春訓結束時，我們會面臨艱難的抉擇，那代表每個人都保持健康並有高水準的表現，」凱許曼說道，「葛里查克過去對左投打得很好，我們去年交易截止日前曾試圖網羅他，所以這個冬天我們再次嘗試。」

至於多明格茲（Jasson Domínguez）與瓊斯（Spencer Jones）的開季安排仍未定案，兩人可能從3A出發；「顯然，固定先發位置已被葛里沙姆、貝林傑、賈吉（Aaron Judge）和史坦頓（Giancarlo Stanton）佔據。我認為多明格茲和瓊斯只是希望打出名號，讓大家注意到他們，然後我們再視情況行動，」凱許曼說。

▲瓊斯（Spencer Jones）。（圖／路透）

▲瓊斯（Spencer Jones）。（圖／路透）

根據MLB Pipeline排名，拉格蘭吉與羅德里奎茲分列大聯盟第79與82名新秀，拉格蘭吉日前對雙城中繼時速球飆到102.1英里，球探仍在評估他未來更適合擔任先發或後援，羅德里奎茲則被看好成為未來輪值核心之一。

凱許曼對此提到：「我們一直都知道他球速很快，但他處理事情的方式、肢體語言都顯得非常自在；他看起來沒有被壓力壓倒，舉止像是屬於這裡，同時也保持尊重，我喜歡他的態度。」

「Elmer也是如此，Ben Hess也是，他們正在從像佛里德（Max Fried）、柯爾與羅東（Carlos Rodón）這些高水準投手身上接受一種常春藤等級的教育，讓他們在這個訓練營中接受洗禮，將有助於他們未來職業生涯的發展。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

台日交流賽落幕味全慘敗9分　葉君璋直言：看到差距才知道要追哪裡

台日交流賽落幕味全慘敗9分　葉君璋直言：看到差距才知道要追哪裡

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

牧秀悟、森下翔太開轟　日本連勝中日龍！大谷翔平官辦即將登場

牧秀悟、森下翔太開轟　日本連勝中日龍！大谷翔平官辦即將登場

【叔叔每趕羚噢？】討價還價想閃酒...妹子霸氣嗆友人爸：你不敢喝喔

熱門新聞

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母

2旅美幫到齊　中華隊1日首度「完全體」

3梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

4對戰10連勝　林昀儒新加坡大滿貫賽闖4強

5拿到離隊同意書！台鋼官宣簽下布坎南

最新新聞

1賈吉喊改寫劇本率美國拚雪恥

2藍鳥WBC組！小葛雷諾與岡本私下互動

3凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

4斯庫巴爾辯護「時間點問題」

5全軍覆沒！台將德國賽都四強止步

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

中華隊直飛宮崎備戰WBC！　蔡其昌引用名句送行

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開

【爆炸瞬間曝】美軍「第五艦隊」基地遇襲！　遭伊朗發射飛彈

【以色列開戰】突襲伊朗首都！鎖定「最高領袖」辦公室，濃煙狂竄

【同事十分美味✔】直擊農場鵜鶘無情吞魚XD

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366