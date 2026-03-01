102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

▲拉格蘭吉（Carlos Lagrange）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）對於球隊春訓初期的投手群表現相當滿意，直言年輕投手嶄露頭角，加上王牌投手柯爾（Gerrit Cole）復出進度順利，讓他對新賽季充滿期待，「我認為我們擁有一套優秀、強大且深厚的球員名單，有能力成就大事。」

凱許曼指出，包括拉格蘭吉（Carlos Lagrange）、羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）等年輕投手，都展現與外界評價相符的潛力與球速，「我喜歡我們的投手群，我們現在看到的這些手臂，品質很高，希望能一直保持下去。」

更讓球團安心的是，剛動完Tommy John手術不到一年的柯爾，已在實戰打擊練習中對隊友投出時速97英里的速球；凱許曼提及：「這真的讓人感到安心。」

▲羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）。（圖／路透）



另外，威瑟斯（Ryan Weathers）春訓初登板最快球速達99.8英里，創下個人生涯新高，凱許曼認為，現代投手已經不再需要透過春訓「養球速」；「我很高興的報告，每個人都非常投入且專注，正如你所期望的那樣。」

洋基上季與藍鳥同為94勝，卻因對戰劣勢屈居外卡席次，休賽季期間，球隊大致維持原有核心，重新簽回貝林傑（Cody Bellinger）、葛里沙姆（Trent Grisham）、高史密特（Paul Goldschmidt）、羅沙里歐（Amed Rosario）與亞布洛（Ryan Yarbrough）等人。

不過，2025賽季洋基未曾得到柯爾任何出賽貢獻，也未能規劃施利特勒（Cam Schlittler）完整球季角色，但從目前狀況來看，凱許曼相信結果會有所不同；「我認為我們擁有一套優秀、強大且深厚的球員名單，有能力成就大事，因此我們期待去驗證這個理論，」他說。

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）



兩個多月前，凱許曼曾坦言右打火力不足是一項隱憂，此後洋基續簽高史密特與羅沙里歐，並以非正式名單邀請方式簽下葛里查克（Randal Grichuk）。

「希望春訓結束時，我們會面臨艱難的抉擇，那代表每個人都保持健康並有高水準的表現，」凱許曼說道，「葛里查克過去對左投打得很好，我們去年交易截止日前曾試圖網羅他，所以這個冬天我們再次嘗試。」

至於多明格茲（Jasson Domínguez）與瓊斯（Spencer Jones）的開季安排仍未定案，兩人可能從3A出發；「顯然，固定先發位置已被葛里沙姆、貝林傑、賈吉（Aaron Judge）和史坦頓（Giancarlo Stanton）佔據。我認為多明格茲和瓊斯只是希望打出名號，讓大家注意到他們，然後我們再視情況行動，」凱許曼說。

▲瓊斯（Spencer Jones）。（圖／路透）



根據MLB Pipeline排名，拉格蘭吉與羅德里奎茲分列大聯盟第79與82名新秀，拉格蘭吉日前對雙城中繼時速球飆到102.1英里，球探仍在評估他未來更適合擔任先發或後援，羅德里奎茲則被看好成為未來輪值核心之一。

凱許曼對此提到：「我們一直都知道他球速很快，但他處理事情的方式、肢體語言都顯得非常自在；他看起來沒有被壓力壓倒，舉止像是屬於這裡，同時也保持尊重，我喜歡他的態度。」

「Elmer也是如此，Ben Hess也是，他們正在從像佛里德（Max Fried）、柯爾與羅東（Carlos Rodón）這些高水準投手身上接受一種常春藤等級的教育，讓他們在這個訓練營中接受洗禮，將有助於他們未來職業生涯的發展。」