WBC只投1場惹議　斯庫巴爾「時間點問題」對比斯肯斯拚到最後

▲Tarik Skubal。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）美國隊左投斯庫巴爾（Tarik Skubal）因僅規劃在小組賽登板1場便返回母隊春訓，引發球迷不滿；他近日受訪為自己的決定辯護，強調這是各方協商後的共識，也直言賽事舉辦時間點才是關鍵問題。

斯庫巴爾登上棒球Podcast節目《Pleepeun Baetseu》談及參賽安排時表示：「包括我在內的所有相關人員都同意我只投一場比賽的決定。」

他進一步說明：「問題在於時間點，如果這項賽事像冰球一樣是在賽季中舉行，那麼為美國隊投兩場也完全沒有問題；我會盡可能多投。」

斯庫巴爾是連續兩年美聯賽揚獎得主，本屆與國聯賽揚強投斯肯斯（Paul Skenes）一同入選美國隊，被外界期待組成王牌「雙箭頭」；不過他僅在小組賽登板1場後便返回底特律老虎春訓營，並表態即便美國隊晉級決賽，也只會在場邊觀戰。

斯庫巴爾說：「就算球隊打進決賽，我也會在看台上為隊友加油。」此番言論形同提前退居「觀眾」角色，加上他只在對英國隊的非關鍵小組賽出賽，更讓部分球迷感到失望。

針對外界質疑，報導指出相關人士透露考量重點在於身體負荷與傷勢風險，「問題在於他目前還沒有能以99到101英里球速投4到5局的體能；當用球數快速增加時，往往容易發生傷勢，球隊與經紀人都對此有所顧慮。」

「如果比賽是在賽季中舉行，就不會有問題，時間點才是關鍵，來自各國的頂尖球員必須限制出賽，確實令人遺憾，作為美國人，即使只是有限角色，我仍對成為美國隊一員深感自豪。」斯庫巴爾說。

WBC長年於3月舉辦，一直存在賽程爭議；球員必須在春訓期間提早進入高強度比賽狀態，增加受傷與疲勞風險，儘管主席曼弗瑞德（Rob Manfred）曾考慮改在賽季中或季後賽後舉行，但最終仍認為3月是整體可行性最高的時間點。

值得一提的是，斯庫巴爾也以美國冰球隊為例談到國家榮譽，他表示：「我很享受觀看冰球比賽，聽到球員的訪談也讓我為身為美國人感到驕傲；體育在凝聚人心方面發揮了美好的作用。」

不過，他將WBC與冰球賽事相比，認為若在賽季中舉行就能多投幾場，仍被部分球迷視為推託之詞；相較之下斯肯斯態度更為積極，他強調：「如果我們持續贏球、晉級更遠，我會在淘汰賽再度登板。」展現持續為國效力的決心。

同樣入選美國隊的韋伯（Logan Webb）也表態將全程陪伴球隊，他說：「我會待到最後一刻；整個賽事期間，我都會和隊友在一起。」