運動雲

>

WBC只投1場惹議　斯庫巴爾「時間點問題」對比斯肯斯拚到最後

▲Tarik Skubal。（圖／達志影像／美聯社）

▲Tarik Skubal。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）美國隊左投斯庫巴爾（Tarik Skubal）因僅規劃在小組賽登板1場便返回母隊春訓，引發球迷不滿；他近日受訪為自己的決定辯護，強調這是各方協商後的共識，也直言賽事舉辦時間點才是關鍵問題。

斯庫巴爾登上棒球Podcast節目《Pleepeun Baetseu》談及參賽安排時表示：「包括我在內的所有相關人員都同意我只投一場比賽的決定。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步說明：「問題在於時間點，如果這項賽事像冰球一樣是在賽季中舉行，那麼為美國隊投兩場也完全沒有問題；我會盡可能多投。」

▲史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

斯庫巴爾是連續兩年美聯賽揚獎得主，本屆與國聯賽揚強投斯肯斯（Paul Skenes）一同入選美國隊，被外界期待組成王牌「雙箭頭」；不過他僅在小組賽登板1場後便返回底特律老虎春訓營，並表態即便美國隊晉級決賽，也只會在場邊觀戰。

斯庫巴爾說：「就算球隊打進決賽，我也會在看台上為隊友加油。」此番言論形同提前退居「觀眾」角色，加上他只在對英國隊的非關鍵小組賽出賽，更讓部分球迷感到失望。

針對外界質疑，報導指出相關人士透露考量重點在於身體負荷與傷勢風險，「問題在於他目前還沒有能以99到101英里球速投4到5局的體能；當用球數快速增加時，往往容易發生傷勢，球隊與經紀人都對此有所顧慮。」

「如果比賽是在賽季中舉行，就不會有問題，時間點才是關鍵，來自各國的頂尖球員必須限制出賽，確實令人遺憾，作為美國人，即使只是有限角色，我仍對成為美國隊一員深感自豪。」斯庫巴爾說。

▲史庫柏爾（Tarik Skubal）。（圖／路透）

WBC長年於3月舉辦，一直存在賽程爭議；球員必須在春訓期間提早進入高強度比賽狀態，增加受傷與疲勞風險，儘管主席曼弗瑞德（Rob Manfred）曾考慮改在賽季中或季後賽後舉行，但最終仍認為3月是整體可行性最高的時間點。

值得一提的是，斯庫巴爾也以美國冰球隊為例談到國家榮譽，他表示：「我很享受觀看冰球比賽，聽到球員的訪談也讓我為身為美國人感到驕傲；體育在凝聚人心方面發揮了美好的作用。」

不過，他將WBC與冰球賽事相比，認為若在賽季中舉行就能多投幾場，仍被部分球迷視為推託之詞；相較之下斯肯斯態度更為積極，他強調：「如果我們持續贏球、晉級更遠，我會在淘汰賽再度登板。」展現持續為國效力的決心。

同樣入選美國隊的韋伯（Logan Webb）也表態將全程陪伴球隊，他說：「我會待到最後一刻；整個賽事期間，我都會和隊友在一起。」

▲史庫柏爾（Tarik Skubal）。（圖／路透）

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

台日交流賽落幕味全慘敗9分　葉君璋直言：看到差距才知道要追哪裡

台日交流賽落幕味全慘敗9分　葉君璋直言：看到差距才知道要追哪裡

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

牧秀悟、森下翔太開轟　日本連勝中日龍！大谷翔平官辦即將登場

牧秀悟、森下翔太開轟　日本連勝中日龍！大谷翔平官辦即將登場

【說好的討厭？】爸撿紙箱幫貓DIY用品！示範怎麼爬貓柱滿滿寵溺❤️

熱門新聞

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母

2旅美幫到齊　中華隊1日首度「完全體」

3梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

4對戰10連勝　林昀儒新加坡大滿貫賽闖4強

5拿到離隊同意書！台鋼官宣簽下布坎南

最新新聞

1賈吉喊改寫劇本率美國拚雪恥

2藍鳥WBC組！小葛雷諾與岡本私下互動

3凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

4斯庫巴爾辯護「時間點問題」

5全軍覆沒！台將德國賽都四強止步

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

中華隊直飛宮崎備戰WBC！　蔡其昌引用名句送行

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開

【爆炸瞬間曝】美軍「第五艦隊」基地遇襲！　遭伊朗發射飛彈

【以色列開戰】突襲伊朗首都！鎖定「最高領袖」辦公室，濃煙狂竄

【同事十分美味✔】直擊農場鵜鶘無情吞魚XD

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366