德國賽台將5路皆墨！林俊易、戚又仁惜敗法國兄弟　男雙麟榤配四強止步

BWF超級300系列德國公開賽4強在台灣時間2月28日深夜陸續登場，這次除了女單之外，台灣在男單、男雙、女雙、混雙共有5組球員出戰，只是包含男單好手戚又仁、林俊易，男雙王齊麟／邱相榤，女雙宋祐媗／許雅晴，以及混雙胡綾芳／楊博軒，最終通通都在4強止步，無緣冠軍賽。

混雙世界排名31的胡綾芳／楊博軒4強賽碰上世界排名16的中國張馳／程星組合，過去雙方在國際賽沒有任何交手紀錄，胡綾芳／楊博軒開賽就取得6比1領先，之後雖然被追平，但中段也一度將領先又擴大回4分，然後後段台灣混雙卻沒能在守住，讓中國組合在打到20比20平手時連拿2分，以20比22讓出首局，次局開賽台灣混雙又陷入6比2攻勢，胡綾芳／楊博軒雖然一度追到3分差，但最終仍以10比21落敗。

名列第3種子的女雙宋祐媗／許雅晴，4強則是對上全新的中國組合鮑驪婧／羅徐敏，面對陌生的對手兩人開賽慢熱，中段雖然一度追到10比13，但中國女雙此時加大火力輸出，以21比13先馳得點，台灣女雙次局雖然想要展開反撲，但開賽又陷入1比4落後，好不容易追到剩下2分差，卻又被中國女雙連拿7分，最終以11比21丟掉，直落二落敗。

至於男單第8種子戚又仁碰上第6種子大波波夫（Toma Junior POPOV），首局兩人從開賽就一路激戰，只是打到首節末段大波波夫在關鍵時刻拉出5比1攻勢，讓戚又仁以19比21殘念丟掉首局，次局回來戚又仁重整旗鼓在開賽就取得領先，但大波波夫很快就找回節奏，取得11比9領先，技術暫停過後他加足馬力，一口氣連拿6分，成功鎖定勝利，戚又仁最終15比21落敗。

至於「左手重砲」林俊易則是碰上世界排名第5的弟弟小波波夫（Christo POPOV），兩人過去4度碰頭各拿2勝平分秋色，然而林俊易開賽慢熱，被小波波夫打出9比3攻勢，第一局很快以10比21讓出，次局林俊易回穩，從開賽就一路和小波波夫纏鬥，在以17比1落後時連趕4分，以21比18扳回一城，只是決勝局，林俊易開局就沒能乘勝追擊，最多7分落後的他，在調整心態後回敬一波9比2攻勢將比分追平，可惜最終還是被小波波夫以4比1攻勢、21比18搶下勝利。

而男雙世界排名11的「麟榤配」王齊麟／邱相榤則是對上世界排名第89的法國組合馬尤（Julien Maio）、維利格（William Villeger），前一戰才在8強扳倒馬來西亞男雙強敵，麟榤配此役卻從2比12大幅落後，兩人很快振作後回敬12比2的攻勢追成14比14平手，但卻後繼無力，首局以17比21讓出，次局兩人還是從開賽就陷入落後，中段回穩後一度追到14比15，但法國組合一口氣連拿6分鎖定勝基，麟榤配以18比21落敗，確定在4強止步。