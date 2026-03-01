運動雲

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

▲左投塞拉菲尼（Daniel Serafini）。（圖／翻攝自Ｘ／MailSport）

記者胡冠辰／綜合報導

前MLB左投塞拉菲尼（Daniel Serafini）因涉及2021年於Lake Tahoe附近岳父母住家發生的槍擊命案，近日遭加州法院判處無期徒刑、不得假釋；此案震驚體壇，這位曾效力多支大聯盟球隊的前投手，職涯畫下句點後卻因重大刑案再度成為焦點。

現年51歲的塞拉菲尼，2025年7月被陪審團裁定一級謀殺、一級謀殺未遂與一級入室竊盜罪成立，他被控在2021年闖入妻子父母住家行竊期間，槍擊岳父斯波爾（Gary Spohr）與岳母伍德（Wendy Wood）；斯波爾當場身亡，伍德雖在槍擊中倖存，但於事發1年後過世。

普萊瑟郡地區檢察官吉爾（Morgan Gire）在判決後發表聲明表示，兩名受害者都是充滿愛心的祖父母，案件對家屬與社區造成深遠衝擊。

他說：「這起攻擊所造成的影響，已遠遠超出直接受害者，深刻影響了家屬以及更廣泛的社區，也凸顯出蓄意暴力所帶來的長遠傷害。」

根據美國媒體報導，檢方在審理期間指出，塞拉菲尼長期憎恨妻子富有的父母，甚至曾表示願意支付2萬美元找人殺害他們；庭審中，檢方出示他與岳父母之間往來的憤怒電子郵件與簡訊內容，作為犯案動機的佐證。

不過塞拉菲尼在量刑聽證會上仍堅稱清白，他向法庭表示，案發當晚自己與妻子外出狂歡，否認涉案，並自述：「我是一個破碎、不完美且會犯錯的人。」試圖為自己辯解。

其辯護律師德拉特曼（David Dratman）在長達6週的審理過程中主張，沒有任何物證能將塞拉菲尼與案發現場直接連結。

他向陪審團表示，儘管塞拉菲尼與岳父母關係緊張，但並不存在殺人動機；塞拉菲尼在被定罪後，也提出多項重審動議，但均遭法院駁回。

塞拉菲尼1992年選秀被明尼蘇達雙城選中展開職業生涯，11年大聯盟生涯中，他曾效力芝加哥小熊、聖地牙哥教士、匹茲堡海盜、辛辛那提紅人與科羅拉多落磯，是典型的左投輪值與牛棚戰力。

