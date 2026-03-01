杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

▲Daniil Medvedev。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

杜拜網球錦標賽28日上演意外結局，俄羅斯名將梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）原定與荷蘭好手葛里克斯波爾（Tallon Griekspoor）爭冠，但後者因左腿腿後肌傷勢退賽，梅德韋傑夫最終以不戰而勝方式奪冠，收下生涯第23座ATP巡迴賽等級冠軍。

葛里克斯波爾是在4強戰擊敗盧布列夫（Andrey Rublev）時受傷，他在一次發球後落地不穩，導致左腿腿後肌拉傷，儘管仍以直落2完成比賽，但傷勢影響恢復進度，最終無法出戰決賽。

葛里克斯波爾在頒獎典禮上說，「我之前的狀況確實更好，很不幸的，我在準決賽中受傷了；今天早上我去了醫院做了幾項掃描檢查，結果顯示情況相當嚴重，這讓我今晚無法上場，也會讓我在接下來幾週無法出賽。」

這座冠軍是梅德韋傑夫2026賽季第2冠，他在1月曾於布里斯本奪冠，同時也是生涯第23座巡迴賽金盃；值得一提的是，這也是他職業生涯首次在同一項賽事中兩度封王，他曾在2023年於杜拜稱王。

談到首次在同一城市完成二度奪冠卻是以對手退賽方式達成，梅德韋傑夫表示，「這真的很瘋狂，我從未在世界上任何一個城市做到這件事，而第一次做到竟然是以不戰而勝的方式；我們在這週開始前就知道，從我練習的狀況來看，我幾乎不會失誤，我們知道這會是很棒的一週，這確實是很棒的一週，我也期待接下來的比賽。」

目前在ATP即時排名位居第11名的梅德韋傑夫，距離第10名的布布利克（Alexander Bublik）僅差45分，力拚自去年6月以來重返世界前10。

此外，這是梅德韋傑夫生涯第21座硬地巡迴賽冠軍，追平世界第2辛納（Jannik Sinner），並列現役球員硬地冠軍數第2多，僅次於喬科維奇（Novak Djokovic）的72冠。

葛里克斯波爾本週狀態亮眼，接連擊敗世界前20名的布布利克、門西克（Jakub Mensik）與盧布列夫，原本有望爭奪生涯第4座、也是最高等級的ATP巡迴賽冠軍；兩人過去唯一一次交手同樣發生在杜拜，當時葛里克斯波爾化解4個賽末點後闖進4強，留下代表作。