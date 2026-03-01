旅美幫全員到齊　中華隊1日宮崎暖身首度「完全體」亮相

▲▼ 鄭宗哲、林昱珉、陳柏毓、李灝宇 。（圖／記者王真魚攝）



記者楊舒帆／宮崎報導

中華隊2月28日從桃園搭乘包機抵達宮崎，不過「旅美幫」則分批自行前往報到，包括4名投手沙子宸、莊陳仲敖、林昱珉、林維恩，以及2名野手鄭宗哲、李灝宇陸續會合。3月1日練球時，將首度以「完全體」陣容亮相。

從美國出發的林昱珉、莊陳仲敖、沙子宸3人經東京轉機，晚間一同現身宮崎機場；林維恩與鄭宗哲也先後出關，李灝宇則壓軸抵達。

鄭宗哲在第一階段就跟隨中華隊訓練，期間因讓渡程序一波三折，直到2月8日才返回美國，換上紅襪戰袍投入大聯盟春訓熱身賽，合計出賽4場、5打數1安打。莊陳仲敖與林維恩於22日曾在同場比賽後援登板；響尾蛇左投林昱珉則在同日另一場比賽迎來春訓首次登板，投1.2局送出2次三振，投入經典賽前最終調整。

沙子宸與林維恩雖未全程參與中華隊集訓，但曾赴國訓中心短暫探班。莊陳仲敖、林昱珉與李灝宇則將於1日首度與中華隊合練。

中華隊2月28日下午啟程前往宮崎，預計3月1日展開訓練。官辦熱身賽將於2日台灣時間上午10時在SOKKEN球場對戰日職二軍歐力士猛牛隊，3日上午10時再戰日職二軍福岡軟銀鷹隊。3日晚間移動返回東京，4日在東京巨蛋進行官方練球。

WBC C組預賽將於東京巨蛋舉行，中華隊3月5日首戰澳洲，6日對地主日本，7日交手捷克，8日迎戰韓國，小組前兩名晉級美國複賽。