牧秀悟、森下翔太開轟　日本連勝中日龍！大谷翔平官辦即將登場

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，牧秀悟。（圖／記者李毓康攝）

▲牧秀悟。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本武士隊28日在名古屋巨蛋續戰中日龍，靠著牧秀悟、森下翔太「雙砲」開場點火，再加上第5局一輪猛攻灌進5分大局，終場以7比3逆轉勝出，繼前一戰勝利後對中日拿下2連勝。接下來將前往大阪，與歐力士、阪神進行強化試合，為6日對台灣的首戰做最後調整。

日本隊首局就展現長打威力，第3棒牧秀悟逮中一球，將球轟向左外野看台先馳得點。第2局森下翔太也不客氣，將球打進新設置的「全壘打區域」，敲出個人在本次練習賽的第2轟，讓武士隊早早取得領先。

不過中日隨後反擊，戰局一度出現拉鋸。日本隊先發先發伊藤大海在第3局挨了一發陽春砲，總計投3局被敲3安打、失2分退場；第4局接手的隅田知一郎也遭到全壘打狙擊，讓日本隊一度陷入2比3落後。

關鍵第5局，日本隊火力全面爆發。先由第9棒坂本誠志郎擊出適時安打追平比分，接著替補上陣的小園海斗敲出中前適時安打完成超前。周東佑京再補上安打攻佔滿壘後，牧秀悟選到四壞球保送擠回1分，支援成員山本大斗再以適時安打追加分數，單局打者輪一圈狂灌5分，直接把比賽帶走。

賽後站上英雄舞台的牧秀悟表示：「能用好形式擊出全壘打很棒，希望能帶著好狀態前進大阪，做好準備迎接比賽。」談到森下的全壘打，他笑說：「他是利用了外野看台，我是扎實打出去的。」展現前輩氣勢，但也強調：「森下是值得信賴的打者，希望兩人能一起帶動氣勢。」

投手調度方面，日本武士在第5局起啟動牛棚接力止血成功。北山亘基連投2局無失分穩住局面，藤平尚真第7局也守住零失分，8局起由支援成員東松快征收下2局無失分，讓中日後段無力追分，順利守成。

日本武士以兩場自辦熱身賽連勝中日收尾，將在京瓷巨蛋與歐力士、阪神交手，備戰WBC，大谷翔平等旅美球員也預計出賽進行最後調整，備受矚目。

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

