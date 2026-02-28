運動雲

>

山本由伸+宮城大彌　日媒預測對台灣上演另類王牌接力

▲宮城大彌。（圖／達志影像／美聯社）

▲宮城大彌。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本武士隊左投宮城大彌27日在「侍Japan系列2026」對中日龍之戰先發登板，主投3局無失分，展現穩定壓制力。日媒預測，他極有可能在3月6日世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋對台灣之戰擔任「第二先發」，與山本由伸形成新舊歐力士王牌接力。

宮城此役用55球完成3局投球，被敲1安打、1保送，送出3次三振，最快球速152公里，搭配最慢83公里的慢曲球，製造高達69公里的速差，成功打亂打者節奏。前兩局皆3上3下，第3局雖一度遭攻佔一、三壘，但最終用滑球讓打者擊出外野飛球化解危機，完成無失分任務。退場後，大谷翔平還主動向他說「Nice pitching！」，為他打氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《體育報知》報導，日本隊力拚連霸，開幕戰對台灣預計由道奇王牌山本由伸先發，而宮城擔任第二任投手的可能性濃厚。宮城目前身披歐力士象徵王牌的18號背號，正是山本旅美後所承接的號碼，若兩人接力登板，將上演「新舊王牌連線」。此役與宮城搭配的捕手為歐力士若月健矢，兩人在大賽舞台再度合作的機率不低。

21歲就隨隊奪下2023年WBC世界冠軍的宮城，如今已成日本投手群的重要戰力。去年底完婚的他也坦言，會做好萬全準備，希望再次在國際大賽舞台證明自己。

值得一提的是，宮城與台灣其實早有淵源。2019年U18世界盃，他曾對戰中華隊，當時與台灣左投王彥程同場先發，宮城投5局失3分吞敗。如今有望在成棒層級的一級國際賽首度對決中華隊，這場「雪恥之戰」也為台日大戰再添話題。

關鍵字： 標籤:宮城大彌山本由伸WBC日本武士台日大戰

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

火腿掃16安猛攻12分痛擊味全龍　臺灣球隊大巨蛋交流賽4戰遭橫掃

火腿掃16安猛攻12分痛擊味全龍　臺灣球隊大巨蛋交流賽4戰遭橫掃

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

新庄剛志脫口罩現身合照會帥翻全場　交流賽話題延燒

新庄剛志脫口罩現身合照會帥翻全場　交流賽話題延燒

鼻子上的痣=鼻屎　劉宇寧直接懶得解釋XD

熱門新聞

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

火腿掃16安猛攻12分痛擊味全龍　臺灣球隊大巨蛋交流賽4戰遭橫掃

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊直飛！商務艙僅12席也不委屈

2火腿掃16安猛攻12分痛擊味全龍

3陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊直飛宮崎

4富邦悍將啦啦隊異動！　

5陳傑憲也被費仔帥到：穿上運動服好壯

最新新聞

1山本由伸+宮城大彌　日媒預測對台灣上演王牌接力

2郭天信首局「雷射肩」成焦點

3對戰10連勝　林昀儒新加坡大滿貫賽闖4強

4葉君璋：看到差距才知道要追哪裡

5劉基鴻被問是否因經典賽激鬥志這樣說

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

傳奇球星餵球！陳偉殷認證費仔Power好：將是中華隊一大助力

【眼裡只有你】Panchi見到最愛的飼育員秒變「噴射機」！整隻掛上去黏緊緊❤

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

鍾欣凌要求被苗可麗罵

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366