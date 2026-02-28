山本由伸+宮城大彌　日媒預測對台灣上演另類王牌接力

▲宮城大彌。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本武士隊左投宮城大彌27日在「侍Japan系列2026」對中日龍之戰先發登板，主投3局無失分，展現穩定壓制力。日媒預測，他極有可能在3月6日世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋對台灣之戰擔任「第二先發」，與山本由伸形成新舊歐力士王牌接力。

宮城此役用55球完成3局投球，被敲1安打、1保送，送出3次三振，最快球速152公里，搭配最慢83公里的慢曲球，製造高達69公里的速差，成功打亂打者節奏。前兩局皆3上3下，第3局雖一度遭攻佔一、三壘，但最終用滑球讓打者擊出外野飛球化解危機，完成無失分任務。退場後，大谷翔平還主動向他說「Nice pitching！」，為他打氣。

根據《體育報知》報導，日本隊力拚連霸，開幕戰對台灣預計由道奇王牌山本由伸先發，而宮城擔任第二任投手的可能性濃厚。宮城目前身披歐力士象徵王牌的18號背號，正是山本旅美後所承接的號碼，若兩人接力登板，將上演「新舊王牌連線」。此役與宮城搭配的捕手為歐力士若月健矢，兩人在大賽舞台再度合作的機率不低。

21歲就隨隊奪下2023年WBC世界冠軍的宮城，如今已成日本投手群的重要戰力。去年底完婚的他也坦言，會做好萬全準備，希望再次在國際大賽舞台證明自己。

值得一提的是，宮城與台灣其實早有淵源。2019年U18世界盃，他曾對戰中華隊，當時與台灣左投王彥程同場先發，宮城投5局失3分吞敗。如今有望在成棒層級的一級國際賽首度對決中華隊，這場「雪恥之戰」也為台日大戰再添話題。