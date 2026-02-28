首局「雷射肩」成焦點　郭天信享受大場面、台日交流賽收穫滿滿

▲▼2026台日交流賽，郭天信。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／臺北報導

台日交流賽最終戰今（28日）在台北大巨蛋落幕，味全龍面對日職北海道日本火腿鬥士遭到火力壓制，最終以3比12吞敗，雖然輸球，但龍隊外野手郭天信在攻守兩端的存在感十足，成為球隊少數亮點之一。

郭天信此役3打數敲出2支安打，守備端更用一次乾淨俐落的長傳阻殺，當場拆解日本火腿企圖先馳得點的攻勢，讓現場焦點瞬間聚集在他身上。

關鍵畫面出現在首局上半，日本火腿靠著安打串聯推進攻勢，三壘跑者矢澤宏太把握機會全力衝回本壘，試圖替球隊搶下首分；郭天信在外野完成接球後動作果斷、出手乾脆，球一路平飛直達本壘，傳球路線與時機掌握精準，最終成功封殺回壘跑者，替味全龍在開局就守住失分危機，也把比賽氣勢暫時穩住。

▲2026台日交流賽，北海道日本火腿鬥士矢澤宏太本壘前遭觸殺。（圖／記者李毓康攝）



賽後談到這次「雷射肩」美技，郭天信說明自己並非臨場賭一把，而是接球前就已完成判讀與預判；「我有看到三壘指導教練有動作，加上打者是雷耶斯，速度沒有那麼快，所以覺得自己有機會殺本壘。」他指出，當下就是把握那一瞬間的資訊，做出最直接的選擇。

除了守備判斷與執行力到位，郭天信也坦言，自己向來喜歡在觀眾多、張力強的比賽氛圍中出賽，越熱的場面越能帶動他的專注與節奏；面對台日交流賽這類型賽事，他認為不只是實戰磨合，更是檢驗自身狀態與臨場反應的舞台。

談到與日職球隊交手的收穫，郭天信最後直言相當珍惜，「很開心有這樣的交流機會。」