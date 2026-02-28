快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

▲林昀儒挺進WTT大滿貫賽新加坡站男單4強。（圖／翻攝WTT官網）

記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球一哥「沈默殺手」林昀儒，28日持續在2026 WTT大滿貫賽新加坡站男單8強出賽，對手則是德國好手弗蘭齊斯卡（Patrick Franziska），林昀儒挾著對戰「9連勝」強大氣勢，從開賽表現強勢，最終順利以11比7、15比13、11比7、8比11、11比7，總局數4比1勝出，挺進本站男單4強。

目前世界男單排名第8位的林昀儒，今日交手目前世界排名第23位的弗蘭齊斯卡，過去兩人9度對決，全部由林昀儒一面倒拿下勝利。

此戰林昀儒開賽首局氣勢十足，強勢出擊首局就以11比7順利撂倒對手。次局弗蘭齊斯卡嘗試纏鬥，多次化解林昀儒局點，不過小林同學最終在艱辛拉鋸戰下，仍以15比13拿下此局。

前兩局順利拿下後，林昀儒打來輕鬆寫意，第3局又是穩健出擊，再度以11比7拿下順利「聽牌」。

第4局開打後，林昀儒先是陷入2比4落後，雖然一度嘗試追分，但弗蘭齊斯卡找回節奏，逐步拉開8比3領先。但暫停過後林昀儒一度追到僅2分落後，不過隨後出現回擊失誤，讓弗蘭齊斯卡以11比8拿下此局。

關鍵第5局，林昀儒仍持續掌握主動權，但打出氣勢的弗蘭齊斯卡步步進逼，又追到7比9僅兩分落後。

所幸林昀儒喊出暫停後強勢取分，取得3個賽末點，加上對手回球出現再見失誤，林昀儒11比7拿下，最終以總局數4比1順利拿下勝利，也是兩人交手對戰「10連勝」。

林昀儒賽後表示，「開局發揮不錯，彼此很熟悉，心態上發揮非常好，非常開心能打到最後一天，希望接下來的比賽還能夠好好發揮。」