台日交流賽落幕味全慘敗9分　葉君璋直言：看到差距才知道要追哪裡

▲▼2026台日交流賽，味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺北報導

台日交流賽最終戰今（28日）在台北大巨蛋落幕，中職味全龍面對日職北海道日本火腿鬥士遭到火力壓制，最終以3比12吞敗；賽後龍隊主帥葉君璋坦言，此役讓球隊更清楚看見與日職球隊在多個層面的落差，但他也強調，正因為差距具體呈現，才更能成為接下來努力追趕的目標。

火腿本場在2局上掀起關鍵攻勢，西川遙輝先掃出2分砲，隨後Rodolfo Castro再補上背靠背全壘打，一口氣將氣勢與比分拉開；味全雖由劉基鴻繳出單場4安、包含一發全壘打的亮眼表現，仍難扭轉戰局，最終以9分差落敗，交流賽也就此畫下句點。

葉君璋賽後指出，從這場比賽可以明顯感受到雙方差距不只一處，「這場比賽很清楚看出差距在哪裡，無論是力量、技術或經驗，確實都有落差。」不過他也認為，看到差距並不是壞事，反而能更清楚球隊該往哪個方向前進，「那也是我們希望努力去追上的目標。」

▲▼2026台日交流賽，味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

投手調度方面，味全此役啟用新洋投蔣銲中繼登板，主投2局用44球，被敲3安、投出3次四壞、失掉2；葉君璋認為整體內容仍有可取之處，但控球穩定度還需要時間打磨，「今天表現算還可以，不過控球還沒完全到位。」他也透露，接下來會給蔣銲一段時間自行調整，期待狀態逐步拉升、回到球隊需要的水準。

至於先發投手郭郁政，僅投1.2局就遭到火腿打線狙擊，被敲7支安打，且在2局上遭遇西川遙輝、Castro背靠背全壘打重擊，單局失分讓戰局迅速傾斜；葉君璋點出郭郁政前後局數內容落差較大，「第1、2局的內容差距很大。」

他最後也提到，對手在比賽中能迅速修正攻擊策略，反映出臨場應變與調整能力的差異，「這是我們未來必須加強的地方。」

【一定要帶媽媽走】小猴Panchi賣力拖著布偶回家！就算搬不動也不放手

