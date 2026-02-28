游艾喆頂替傷退馬建豪　中華男籃「4控衛」陣容戰中國

▲中華男籃明天對戰中國12人名單出爐，游艾喆入替傷退的馬建豪。（圖／中華籃協提供）



記者杜奕君／綜合報導

中華男籃日前在2027世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第2階段，主場旗開得勝擊敗勁敵南韓，明天（3月1日）將碰頭另一支亞洲強權中國男籃，中華隊希望力拚2連勝。稍早中華籃協也公布明天對上中國男籃的12人名單，由於馬建豪傷退，確定由旅日控衛游艾喆入替，其餘11位選手不變，中華隊也將以4控衛陣容對上中國。

中華男籃日前在主場新莊體育館打出亮眼表現，4人得分上雙加上團隊防守奏效，以77比65擊敗南韓，拿下暌違9年的對戰首勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨日中華健兒則是馬不停蹄，搭機飛往菲律賓馬尼拉，將於明天下午4點在第三地「主場」亞洲購物中心體育館交手中國，希望力拚此次資格賽2連勝。

由於對上南韓之戰，中華隊200公分國手前鋒馬建豪右腳踝大扭造成韌帶撕裂，預計將休養6到8周時間，因此對上中國之戰，總教練圖齊選擇由旅日控衛游艾喆入替。

至於同在15人培訓國手名單的譚傑龍、阿提諾，此階段兩戰都確定未獲得上場機會。

中華男籃明日對上中國之戰，12人名單包括陳盈駿、林庭謙、高錦瑋、丁聖儒、游艾喆、李家慷、劉錚、盧峻翔、雷蒙恩、曾祥鈞、陳冠全、高柏鎧，其中包括陳盈駿、高錦瑋、丁聖儒以及游艾喆的「4控衛」陣容，面對中國之戰是否能起到作用，也將是觀察重點。