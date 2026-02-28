運動雲

劉基鴻4安開轟談日職差異　被問是否因經典賽激鬥志這樣說

▲▼ 2026台日交流賽，劉基鴻。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，劉基鴻。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺北報導

味全龍今（28日）在台北大巨蛋與北海道日本火腿鬥士進行交流賽，面對火腿打線長打火力與得點圈效率，味全投手群多次在關鍵時刻失分，終場以3比12吞敗；此役味全打線最大亮點為三壘手劉基鴻，單場4安還轟出一發全壘打，賽後他也談到與日職投手交手的感受，直言最大差別在「控球精準度」。

火腿此戰在2局上掀起攻勢，西川遙輝與Rodolfo Castro背靠背開轟拉開差距，後續再靠安打串聯與推進持續追加分數；味全雖在2局下靠劉基鴻適時安打破蛋，4局下他再補上陽春砲振奮主場球迷，但整體攻勢仍難追趕，最終遭火腿以9分差帶走勝利。

談到今天面對火腿先發金村尚真，劉基鴻給出高評價，「他是一個很好的投手，控球、變化球方面都丟得很好，」他也坦言自己能有好結果，關鍵在於把握對方失投，「剛好就是他失投，然後我自己也剛好有掌握到這樣。」

至於日職投手與中職投手的差異，劉基鴻不忘替本土投手說話，「其實台灣的投手也都還不錯啦，」但他也點出差別主要在細膩度，「可能他們就是控球方面要丟哪裡，都丟得特別精準，變化球也會比較犀利。」

雖然此役打擊手感火燙，劉基鴻仍強調目前還在調整階段，「對外的才前幾場比賽而已，可能今天打比較好而已。」他也希望能夠繼續維持好表現。

被問到這次與「日職一軍投手」交手是否與預期有落差，劉基鴻認為感受與想像相近，「每個上來球速都很快，變化球也都蠻犀利的，跟想像中差不多。」

另外，談到近期中華隊赴日備戰經典賽是否激起更多動力，劉基鴻語氣平實表示「還好」，並把焦點放在祝福與支持，「希望他們可以打更好。」至於是否想靠表現爭取未來更多國家隊機會，他則說會用表現替球員們加油打氣，「可能用自己的表現幫他們加油打氣，讓他們打更好。」

