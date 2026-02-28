



▲高塩將樹分享對江少慶的第一印象，笑說原以為對方很兇，實際相處後發現是個大暖男。（圖／統一獅提供）



記者王真魚／綜合報導

迎接2026新賽季，統一7-ELEVEn獅今（28）日於台南棒球場盛大舉辦一年一度的球迷同樂會。由於新球季獅隊主場將正式移師亞太成棒主球場，今日活動吸引近3000名球迷進場，把握機會再次踏上台南球場草皮，體驗府城主場的獨特魅力。

「球星獅訊室」成為活動焦點，其中又以轉隊後首度參與球迷會的強投江少慶最受矚目。他與高塩將樹、王鏡銘一同現身，三人登場立刻引發全場雷動歡呼。

談到來到台南後的新生活，江少慶笑說，雖然隊上不少成員過去在國際賽就曾並肩作戰，彼此並不陌生，但台南食物的「甜度」仍讓他大開眼界。他幽默表示，身為嗜辣愛好者，現在隨身備有辣椒醬，努力適應南台灣的飲食文化。

訪談互動中，兩位隊友也分享對江少慶的第一印象。高塩將樹坦言，過去在場上看過江少慶情緒較為激動的一面，一度擔心他「脾氣很暴躁」，實際相處後才發現對方是個十足的大暖男，讓他鬆了一口氣。江少慶趕緊喊冤，解釋那是出於求勝心所致，「私下的我真的很隨和」，一番話逗得台下球迷笑聲不斷。

老大哥王鏡銘則給予高度評價，稱讚江少慶不論在練習或各項準備上都相當嚴謹，「這樣的職業態度會感染整支球隊，對球隊來說是最好的榜樣。」

回顧去年歷經養傷與復健的過程，江少慶感性表示，加盟統一獅對他而言是一個「全新的開始」。目前正配合教練團與運科團隊密切監測與調整，目標就是為新球隊全力拚戰。

除了球場上的拚勁，三人也難得分享場下生活。江少慶透露自己熱衷空拍與攝影，高塩將樹立刻推薦他前往鹽水月津港取景；王鏡銘則笑說，自己現在的角色是「家人專屬Uber司機」，生活重心全放在孩子身上。

活動最後，談到是否期待在新球場締造什麼「第一次」，王鏡銘霸氣喊話：「目標就是要在亞太新球場拋下第一次總冠軍彩帶！」一句話瞬間點燃全場氣氛，也為今日的訪談畫下完美句點。

▲江少慶在球迷同樂會上笑談台南美食偏甜，坦言現在隨身準備辣椒醬適應南台灣口味 。（圖／統一獅提供）