大谷翔平再現「傳說」！160公尺轟上看台5樓全場暴動

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本武士隊28日在名古屋巨蛋進行與中日龍進行練習賽，大谷翔平連續兩天進行自由打擊練習，再度上演震撼全場的「傳說級」一擊，將球轟上5樓看台，掀起滿場驚呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《中日體育》報導，大谷在第17次揮擊時敲出驚人飛球，清脆擊球聲響徹球場，球一路朝右外野高空飛去，直奔5樓看台。原本拿著手機準備拍攝的球迷先是驚呼「欸？」、「真的假的？」隨後在球落在最前排時爆出巨大歡呼與掌聲。這發全壘打推定飛行距離約160公尺，成為當天最高潮畫面。大谷此役共揮擊25次，擊出9支越牆全壘打。

事實上，大谷曾在2023年WBC賽前於同一球場的打擊練習中轟上5樓，被球迷封為「傳說級自由打擊」。前一天他才把球送上4樓看台，這天改用比賽用球棒後再次把球轟上5樓，讓滿場觀眾再度陷入瘋狂。大谷罕見的連續兩天自由打擊。日媒指出，他去年例行賽期間幾乎未安排自由打擊，僅在季後賽進行過3次，更從未連續兩天實施。這次是自上屆WBC準決賽與決賽以來，時隔1072天再度連兩天進行自由打擊。

根據《產經體育》報導，除了場上火力展示，大谷場邊花絮同樣吸睛。賽前開幕儀式時，他在名字被唱名後小跑步進場，中日龍人氣吉祥物「Doala」早已擺好姿勢準備擊掌，不過大谷卻帶著笑容直接「無視」走過，上演經典「捉弄橋段」，引發現場笑聲。

其實上一屆WBC，大谷就曾無視Doala擊掌成為話題，這次再度重演，被日媒形容為「壞小子模式啟動」。鈴木誠也、佐藤輝明也隨後跟進無視，讓畫面更加逗趣。

當天大谷還提前抵達球場，在開門前就進行傳接球與接近100公尺的遠投訓練，隨後進入牛棚練投，展現備戰狀態。雖然場內當時尚無觀眾，但晚間的特大號全壘打與場邊逗趣互動，已讓名古屋巨蛋提前進入WBC熱潮。