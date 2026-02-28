中華隊抵達宮崎！約20名球迷接機高喊加油　費爾柴德熱情打招呼

▲▼中華隊抵達宮崎。（圖／球迷提供）

記者楊舒帆／宮崎報導

中華隊28日下午5點搭乘華航包機抵達宮崎，約20位球迷到場接機。中華隊一出關，現場立刻響起熱烈「加油」聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊抵達宮崎，華航拉布條迎接。（圖／球迷提供）

混血好手費爾柴德也隨隊從台灣飛抵宮崎，親切地與前來接機的球迷打招呼，神情相當輕鬆。有趣的是，在場幫忙的日本籍翻譯人員一開始跟他講中文，隨後發現他有點聽不懂才轉換為英文溝通。有台鋼球迷看到林詩翔高呼加油，林詩翔也停下腳步幫球迷簽名，讓遠道而來的台灣球迷相當開心。

▲林子偉與設備經理相見歡。（圖／球迷提供）

值得一提的是，不少大聯盟的工作人員協助行李運送。其中包含上屆經典賽就曾協助中華隊的設備經理，林子偉、胡智爲等球員看到熟面孔都相當開心，主動上前擁抱寒暄，氣氛溫馨。另外，未搭乘包機的旅美球員鄭宗哲等，也將在今晚陸續搭機抵達宮崎與球隊會合。

中華隊將於3月1日下午展開訓練，3月2、3日進行官辦熱身賽；3月4日移師東京巨蛋進行最後練球，5日起展開為期四天的分組賽事，依序迎戰澳洲、日本、捷克與韓國。台灣英雄正式踏上征途，目標挺進邁阿密、挑戰榮耀，全台球迷也將齊心應援，與Team Taiwan並肩作戰。

▲中華隊抵達宮崎，總教練曾豪駒與熟識的大聯盟工作人員寒暄。（圖／球迷提供）

▲中華隊抵達宮崎，林家正處理行李事宜。（圖／球迷提供）

▲中華隊抵達宮崎，林詩翔為球迷簽名。（圖／球迷提供）