運動雲

>

中華隊抵達宮崎！約20名球迷接機高喊加油　費爾柴德熱情打招呼

▲中華隊抵達宮崎。（圖／球迷提供）

▲▼中華隊抵達宮崎。（圖／球迷提供）

▲中華隊抵達宮崎。（圖／球迷提供）

記者楊舒帆／宮崎報導

中華隊28日下午5點搭乘華航包機抵達宮崎，約20位球迷到場接機。中華隊一出關，現場立刻響起熱烈「加油」聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊抵達宮崎。（圖／球迷提供）

▲中華隊抵達宮崎，華航拉布條迎接。（圖／球迷提供）

混血好手費爾柴德也隨隊從台灣飛抵宮崎，親切地與前來接機的球迷打招呼，神情相當輕鬆。有趣的是，在場幫忙的日本籍翻譯人員一開始跟他講中文，隨後發現他有點聽不懂才轉換為英文溝通。有台鋼球迷看到林詩翔高呼加油，林詩翔也停下腳步幫球迷簽名，讓遠道而來的台灣球迷相當開心。

▲林子偉與設備經理相見歡。（圖／球迷提供）

▲林子偉與設備經理相見歡。（圖／球迷提供）

值得一提的是，不少大聯盟的工作人員協助行李運送。其中包含上屆經典賽就曾協助中華隊的設備經理，林子偉、胡智爲等球員看到熟面孔都相當開心，主動上前擁抱寒暄，氣氛溫馨。另外，未搭乘包機的旅美球員鄭宗哲等，也將在今晚陸續搭機抵達宮崎與球隊會合。

中華隊將於3月1日下午展開訓練，3月2、3日進行官辦熱身賽；3月4日移師東京巨蛋進行最後練球，5日起展開為期四天的分組賽事，依序迎戰澳洲、日本、捷克與韓國。台灣英雄正式踏上征途，目標挺進邁阿密、挑戰榮耀，全台球迷也將齊心應援，與Team Taiwan並肩作戰。

▲中華隊抵達宮崎。（圖／球迷提供）

▲中華隊抵達宮崎，總教練曾豪駒與熟識的大聯盟工作人員寒暄。（圖／球迷提供）

▲中華隊抵達宮崎。（圖／球迷提供）

▲中華隊抵達宮崎，林家正處理行李事宜。（圖／球迷提供）

▲中華隊抵達宮崎。（圖／球迷提供）

▲中華隊抵達宮崎，林詩翔為球迷簽名。（圖／球迷提供）

關鍵字： 標籤:中華隊宮崎經典賽費爾柴德球迷2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

火腿掃16安猛攻12分痛擊味全龍　臺灣球隊大巨蛋交流賽4戰遭橫掃

火腿掃16安猛攻12分痛擊味全龍　臺灣球隊大巨蛋交流賽4戰遭橫掃

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

新庄剛志脫口罩現身合照會帥翻全場　交流賽話題延燒

新庄剛志脫口罩現身合照會帥翻全場　交流賽話題延燒

【眼裡只有你】Panchi見到最愛的飼育員秒變「噴射機」！整隻掛上去黏緊緊❤

熱門新聞

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

火腿掃16安猛攻12分痛擊味全龍　臺灣球隊大巨蛋交流賽4戰遭橫掃

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊直飛！商務艙僅12席也不委屈

2火腿掃16安猛攻12分痛擊味全龍

3陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊直飛宮崎

4富邦悍將啦啦隊異動！　

5陳傑憲也被費仔帥到：穿上運動服好壯

最新新聞

1山本由伸+宮城大彌　日媒預測對台灣上演王牌接力

2郭天信首局「雷射肩」成焦點

3對戰10連勝　林昀儒新加坡大滿貫賽闖4強

4葉君璋：看到差距才知道要追哪裡

5劉基鴻被問是否因經典賽激鬥志這樣說

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

傳奇球星餵球！陳偉殷認證費仔Power好：將是中華隊一大助力

【眼裡只有你】Panchi見到最愛的飼育員秒變「噴射機」！整隻掛上去黏緊緊❤

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

鍾欣凌要求被苗可麗罵

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366