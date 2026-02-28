運動雲

>

高中木聯／劉任右5局11K拿MVP率平鎮二連霸　完整獎項一次看

▲平鎮高中先發投手劉任右在冠軍戰主投5局狂飆11K、無失分，率隊以1比0擊敗穀保家商，奪下高中木棒聯賽隊史第7冠、完成二連霸。 。（圖／學聯提供）

▲平鎮高中先發投手劉任右在冠軍戰主投5局狂飆11K、無失分，率隊以1比0擊敗穀保家商，奪下高中木棒聯賽隊史第7冠、完成二連霸。（圖／學聯提供）

記者王真魚／綜合報導

平鎮高中今天(28日)在冠軍戰靠著先發投手劉任右5局11K無失分好投，終場以1比0險勝穀保家商，抱回高中木棒聯賽隊史第七座冠軍，締造二連霸。

雙方都派出高二強力左投先發，平鎮劉任右、穀保吳昊翔都展現壓制力，吳昊翔主投4.1局無失分，劉任右則是登板5局無失分，還飆出11次三振，打完5局，兩隊戰成0比0平手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

6局上，平鎮換投何樺，先丟出觸身球，穀保觸擊推進後，平鎮當機立斷再換上第三任投手吳丞顥，讓穀保無功而返，氣勢轉到平鎮，6局下1出局後，劉桓宇擊出左外野深遠高飛球，形成三壘安打，邱文佑再補上高飛犧牲打，平鎮搶下寶貴分數，加上吳丞顥後援1.2局穩住陣腳，平鎮衛冕成功。

平鎮總教練吳柏宏表示，兩隊實力相當，是精彩的比賽，就看有先得分機會，劉任右今天從第1局到第5局都是全力在丟，雖然相隔一段時間沒出賽，但感覺不出生疏，勇敢塞好球，感謝他有壓制到對手。

劉任右說，去年冠軍戰也先發，但只投3局，今天投球興奮又緊張，希望比去年進步，今天兩隊一直0比0，不能先失分，還好有撐住。

劉任右拿下MVP大獎，最快球速達到151公里，刷新個人極速，他說，自U18世界盃狀況不好，低潮有點久，感謝教練一直鼓勵調整，希望經過這一場後，到高三能有更好成績。

平鎮拿下第七冠，追平穀保並列木棒聯賽最多冠球隊，吳柏宏說，感謝桃園市政府、棒球總顧問張滄彬老師、平鎮高中校長及師長等單位支持，才能締造佳績。

▲平鎮高中先發投手劉任右在冠軍戰主投5局狂飆11K、無失分，率隊以1比0擊敗穀保家商，奪下高中木棒聯賽隊史第7冠、完成二連霸。 。（圖／學聯提供）

▲平鎮高中先發投手劉任右在冠軍戰主投5局狂飆11K、無失分，率隊以1比0擊敗穀保家商，奪下高中木棒聯賽隊史第7冠、完成二連霸。 （圖／學聯提供）

<<團體獎>>

名次 隊伍名稱
第一名 平鎮高中
第二名 穀保家商
第三名 普門中學
第四名 麥寮高中
第五名 臺南海事
第六名 美和高中
第七名 臺東體中
第八名 西苑高中

<<個人獎>>

獎項 學校 姓名
打擊獎第一名 穀保家商 #8 帕蘇拉塔基斯利尼安
打擊獎第二名 平鎮高中 #13 劉桓宇
打擊獎第三名 麥寮高中 #9 李 驍
打點獎 穀保家商 #4 張乙安
全壘打獎 穀保家商 #4 張乙安
投手獎 麥寮高中 #15 勞恩曼格格
MVP 平鎮高中 #16 劉任右
最佳教練獎 平鎮高中 吳柏宏、羅健銘、陳威儒

<<大會最佳十人>>

守備位置 學校 姓名
投手 平鎮高中 #17 何樺
捕手 穀保家商 #2 邱宥得
一壘手 麥寮高中 #4 何翁沛軒
二壘手 穀保家商 #4 陳耀杰
三壘手 平鎮高中 #5 顏鉑勛
游擊手 普門中學 #10 全永樂
外野手 平鎮高中 #13 劉桓宇
外野手 麥寮高中 #10 蔡靖
外野手 普門中學 #8 陳韋帆
指定打擊 穀保家商 #12 黃世堯

<<美津濃MIZUNO投打MVP>>

獎項 學校 姓名
投手MVP 平鎮高中 #18 蔡辰瀧
野手MVP 穀保家商 #8 帕蘇拉塔基斯利尼安
關鍵字： 標籤:平鎮高中木棒聯賽劉任右穀保家商高中棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

火腿掃16安猛攻12分痛擊味全龍　臺灣球隊大巨蛋交流賽4戰遭橫掃

火腿掃16安猛攻12分痛擊味全龍　臺灣球隊大巨蛋交流賽4戰遭橫掃

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

新庄剛志脫口罩現身合照會帥翻全場　交流賽話題延燒

新庄剛志脫口罩現身合照會帥翻全場　交流賽話題延燒

【我來借廁所的你信嗎？】家裡像被洗劫...男一進浴室見猴子大傻眼

熱門新聞

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

火腿掃16安猛攻12分痛擊味全龍　臺灣球隊大巨蛋交流賽4戰遭橫掃

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊直飛！商務艙僅12席也不委屈

2火腿掃16安猛攻12分痛擊味全龍

3陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊直飛宮崎

4富邦悍將啦啦隊異動！　

5陳傑憲也被費仔帥到：穿上運動服好壯

最新新聞

1山本由伸+宮城大彌　日媒預測對台灣上演王牌接力

2郭天信首局「雷射肩」成焦點

3對戰10連勝　林昀儒新加坡大滿貫賽闖4強

4葉君璋：看到差距才知道要追哪裡

5劉基鴻被問是否因經典賽激鬥志這樣說

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

傳奇球星餵球！陳偉殷認證費仔Power好：將是中華隊一大助力

【眼裡只有你】Panchi見到最愛的飼育員秒變「噴射機」！整隻掛上去黏緊緊❤

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

鍾欣凌要求被苗可麗罵

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366