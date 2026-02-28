高中木聯／劉任右5局11K拿MVP率平鎮二連霸　完整獎項一次看

▲平鎮高中先發投手劉任右在冠軍戰主投5局狂飆11K、無失分，率隊以1比0擊敗穀保家商，奪下高中木棒聯賽隊史第7冠、完成二連霸。（圖／學聯提供）
記者王真魚／綜合報導
平鎮高中今天(28日)在冠軍戰靠著先發投手劉任右5局11K無失分好投，終場以1比0險勝穀保家商，抱回高中木棒聯賽隊史第七座冠軍，締造二連霸。
雙方都派出高二強力左投先發，平鎮劉任右、穀保吳昊翔都展現壓制力，吳昊翔主投4.1局無失分，劉任右則是登板5局無失分，還飆出11次三振，打完5局，兩隊戰成0比0平手。
6局上，平鎮換投何樺，先丟出觸身球，穀保觸擊推進後，平鎮當機立斷再換上第三任投手吳丞顥，讓穀保無功而返，氣勢轉到平鎮，6局下1出局後，劉桓宇擊出左外野深遠高飛球，形成三壘安打，邱文佑再補上高飛犧牲打，平鎮搶下寶貴分數，加上吳丞顥後援1.2局穩住陣腳，平鎮衛冕成功。
平鎮總教練吳柏宏表示，兩隊實力相當，是精彩的比賽，就看有先得分機會，劉任右今天從第1局到第5局都是全力在丟，雖然相隔一段時間沒出賽，但感覺不出生疏，勇敢塞好球，感謝他有壓制到對手。
劉任右說，去年冠軍戰也先發，但只投3局，今天投球興奮又緊張，希望比去年進步，今天兩隊一直0比0，不能先失分，還好有撐住。
劉任右拿下MVP大獎，最快球速達到151公里，刷新個人極速，他說，自U18世界盃狀況不好，低潮有點久，感謝教練一直鼓勵調整，希望經過這一場後，到高三能有更好成績。
平鎮拿下第七冠，追平穀保並列木棒聯賽最多冠球隊，吳柏宏說，感謝桃園市政府、棒球總顧問張滄彬老師、平鎮高中校長及師長等單位支持，才能締造佳績。
<<團體獎>>
|名次
|隊伍名稱
|第一名
|平鎮高中
|第二名
|穀保家商
|第三名
|普門中學
|第四名
|麥寮高中
|第五名
|臺南海事
|第六名
|美和高中
|第七名
|臺東體中
|第八名
|西苑高中
<<個人獎>>
|獎項
|學校
|姓名
|打擊獎第一名
|穀保家商
|#8 帕蘇拉塔基斯利尼安
|打擊獎第二名
|平鎮高中
|#13 劉桓宇
|打擊獎第三名
|麥寮高中
|#9 李 驍
|打點獎
|穀保家商
|#4 張乙安
|全壘打獎
|穀保家商
|#4 張乙安
|投手獎
|麥寮高中
|#15 勞恩曼格格
|MVP
|平鎮高中
|#16 劉任右
|最佳教練獎
|平鎮高中
|吳柏宏、羅健銘、陳威儒
<<大會最佳十人>>
|守備位置
|學校
|姓名
|投手
|平鎮高中
|#17 何樺
|捕手
|穀保家商
|#2 邱宥得
|一壘手
|麥寮高中
|#4 何翁沛軒
|二壘手
|穀保家商
|#4 陳耀杰
|三壘手
|平鎮高中
|#5 顏鉑勛
|游擊手
|普門中學
|#10 全永樂
|外野手
|平鎮高中
|#13 劉桓宇
|外野手
|麥寮高中
|#10 蔡靖
|外野手
|普門中學
|#8 陳韋帆
|指定打擊
|穀保家商
|#12 黃世堯
<<美津濃MIZUNO投打MVP>>
|獎項
|學校
|姓名
|投手MVP
|平鎮高中
|#18 蔡辰瀧
|野手MVP
|穀保家商
|#8 帕蘇拉塔基斯利尼安
