高中木聯／劉任右5局11K拿MVP率平鎮二連霸　完整獎項一次看

▲平鎮高中先發投手劉任右在冠軍戰主投5局狂飆11K、無失分，率隊以1比0擊敗穀保家商，奪下高中木棒聯賽隊史第7冠、完成二連霸。（圖／學聯提供）

記者王真魚／綜合報導

平鎮高中今天(28日)在冠軍戰靠著先發投手劉任右5局11K無失分好投，終場以1比0險勝穀保家商，抱回高中木棒聯賽隊史第七座冠軍，締造二連霸。

雙方都派出高二強力左投先發，平鎮劉任右、穀保吳昊翔都展現壓制力，吳昊翔主投4.1局無失分，劉任右則是登板5局無失分，還飆出11次三振，打完5局，兩隊戰成0比0平手。

6局上，平鎮換投何樺，先丟出觸身球，穀保觸擊推進後，平鎮當機立斷再換上第三任投手吳丞顥，讓穀保無功而返，氣勢轉到平鎮，6局下1出局後，劉桓宇擊出左外野深遠高飛球，形成三壘安打，邱文佑再補上高飛犧牲打，平鎮搶下寶貴分數，加上吳丞顥後援1.2局穩住陣腳，平鎮衛冕成功。

平鎮總教練吳柏宏表示，兩隊實力相當，是精彩的比賽，就看有先得分機會，劉任右今天從第1局到第5局都是全力在丟，雖然相隔一段時間沒出賽，但感覺不出生疏，勇敢塞好球，感謝他有壓制到對手。

劉任右說，去年冠軍戰也先發，但只投3局，今天投球興奮又緊張，希望比去年進步，今天兩隊一直0比0，不能先失分，還好有撐住。

劉任右拿下MVP大獎，最快球速達到151公里，刷新個人極速，他說，自U18世界盃狀況不好，低潮有點久，感謝教練一直鼓勵調整，希望經過這一場後，到高三能有更好成績。

平鎮拿下第七冠，追平穀保並列木棒聯賽最多冠球隊，吳柏宏說，感謝桃園市政府、棒球總顧問張滄彬老師、平鎮高中校長及師長等單位支持，才能締造佳績。

<<團體獎>>

名次 隊伍名稱 第一名 平鎮高中 第二名 穀保家商 第三名 普門中學 第四名 麥寮高中 第五名 臺南海事 第六名 美和高中 第七名 臺東體中 第八名 西苑高中

<<個人獎>>

獎項 學校 姓名 打擊獎第一名 穀保家商 #8 帕蘇拉塔基斯利尼安 打擊獎第二名 平鎮高中 #13 劉桓宇 打擊獎第三名 麥寮高中 #9 李 驍 打點獎 穀保家商 #4 張乙安 全壘打獎 穀保家商 #4 張乙安 投手獎 麥寮高中 #15 勞恩曼格格 MVP 平鎮高中 #16 劉任右 最佳教練獎 平鎮高中 吳柏宏、羅健銘、陳威儒

<<大會最佳十人>>



守備位置 學校 姓名 投手 平鎮高中 #17 何樺 捕手 穀保家商 #2 邱宥得 一壘手 麥寮高中 #4 何翁沛軒 二壘手 穀保家商 #4 陳耀杰 三壘手 平鎮高中 #5 顏鉑勛 游擊手 普門中學 #10 全永樂 外野手 平鎮高中 #13 劉桓宇 外野手 麥寮高中 #10 蔡靖 外野手 普門中學 #8 陳韋帆 指定打擊 穀保家商 #12 黃世堯

