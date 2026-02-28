獅迷淚崩！陳鏞基迎最終賽季　學弟喊話拚最後榮耀

▲陳鏞基。（圖／記者楊舒帆攝）



記者胡冠辰／臺北報導

職棒37年即將開打，統一獅隊也在2/28於台南棒球場，舉辦每年開季前例行的球迷同樂會活動，現場湧入將近3000多人進場參與，除了許多與球星近距離接觸的棒球教室、新人表演秀等等，球星獅訊室活動更是在活動開始前，便吸引眾多球迷提早卡位，只為能聽到更多球星們私底下的小故事。

今年球星獅訊室共分成兩組，第一組邀請到的是陣中強打代表的陳鏞基、蘇智傑及潘傑楷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在與球迷打招呼的時候，陳鏞基以今年是最後一年球季開頭，也讓球迷紛紛發出不捨的加油聲，配合球隊所安排的系列活動，今年也將前往他的故鄉台東進行主場賽事，陳鏞基表示能夠在最後一年有這個機會回到故鄉打球，他相當珍惜這個機會，也希望今年最重要是可以保持健康，跟學弟們一起順順利利的完成最後的球季。

而談起鏞基是個什麼樣的前輩，蘇智傑與潘傑楷紛紛表示兩人都是台東出身，也是從小看陳鏞基打球長大的，當時進到球隊與前輩一起練球時，真的有種「我跟球星一起在打球」的不真實感，而且兩人也透漏陳鏞基是個不藏私的前輩，常常與他們交流不管是比賽場上的經驗或是心理層面的建議等等，讓他們收穫很多。

對於2025球季的回顧，蘇智傑提到去年因為傷勢的影響無法好好為球隊貢獻，特別在休賽季的時候與陳傑憲一同前往日本自主訓練，透過許多專業儀器的數據分析，讓他找到更多適合自己的訓練的方向，目前自己春訓調整的狀況也相當不錯，期待新賽季自己可以好好發揮實力。

潘傑楷則提到，因為12強冠軍的光環，受到更多期待與關注，確實壓力比較大，但自己也學會如何去調適心態，若有更好的建議自己也會接受跟學習，希望自己能夠拿出不辜負球迷期待的表現，見證他的成長。

問到有沒有想要在退休這年收到什麼驚喜，鏞基打趣的說，希望今年換金龍穿上寫著鏞基字樣的T恤擔任他引退活動嘉賓，讓全場笑聲不斷，兩位學弟也表示，一定會努力跟鏞基前輩一起拿下最後的榮耀。