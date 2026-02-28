雷霆SGA復出砍36分9助攻延長賽奪勝　約基奇悲情大三元金塊吞敗

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區龍頭雷霆今日在主場迎戰金塊，上演一場從正規時間一路拚到延長賽的激烈對決。賽前就備受矚目的焦點是雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）傷癒歸隊，他在缺陣9場後首戰即火力全開，繳出36分、9助攻，帶領雷霆以127比121逆轉擊敗金塊，成功守住主場勝利。

這場比賽開局就火藥味十足。首節僅開打2分多鐘，約基奇（Nikola Jokic）在防守SGA時出現推人動作，隨後SGA情緒激動把球砸向約基奇，立刻吞下技術犯規。雷霆首節外線失準，三分球8投僅中1球，反觀金塊手感火燙，單節投進7顆三分球，取得33比19的領先優勢。

次節SGA持續接管進攻，單節再添10分，半場結束將差距縮小至50比59。雖然雷霆上半場三分命中率不佳、快攻得分明顯落後，但靠著核心球星的穩定發揮仍緊咬比分。金塊方面則以布朗（Christian Braun）與小哈德威（Tim Hardaway Jr.）提供支援火力，維持領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第三節戰局依舊膠著，SGA與金塊主控莫瑞（Jamal Murray）正面對決，各自單節攻下14分，雷霆打完前三節仍以77比83落後。進入決勝節後，雷霆外線終於回溫，開局連進3顆三分球一舉超前比分。

不過，比賽張力並未因此下降，倒數8分鐘多特（Luguentz Dort）伸腳絆倒約基奇，引爆衝突，雷霆威廉斯（Jaylin Williams）上前拉扯約基奇球衣，場面一度失控，多特最終遭判二級惡意犯規驅逐出場。

正規時間末段雙方互有攻守，卡魯索（Alex Caruso）終場前接連抄截並命中關鍵三分，一度助雷霆反超，但約基奇隨即補進追平，兩隊107比107進入延長賽。加時賽中SGA未再上陣，雷霆開局打出一波5比0攻勢，卡魯索再度貢獻關鍵抄截與快攻得分，喬伊（Isaiah Joe）外線命中擴大差距，即便莫瑞連續飆進三分球，雷霆仍穩穩把握罰球，收下勝利。

SGA復出首戰出賽33分鐘攻下36分、9助攻，霍倫格姆（Chet Holmgren）抓下15分、21籃板，卡魯索12分並送出2次抄截。

金塊莫瑞鏖戰47分鐘拿下39分、8籃板、6助攻，約基奇則貢獻23分、17籃板、14助攻，完成本季第22次大三元，卻仍無力阻止球隊吞敗。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大復出首戰就砍下36分、9助攻，帶領球隊逆轉擊敗金塊。（圖／達志影像／美聯社）