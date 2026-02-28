運動雲

>

雷霆SGA復出砍36分9助攻延長賽奪勝　約基奇悲情大三元金塊吞敗

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區龍頭雷霆今日在主場迎戰金塊，上演一場從正規時間一路拚到延長賽的激烈對決。賽前就備受矚目的焦點是雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）傷癒歸隊，他在缺陣9場後首戰即火力全開，繳出36分、9助攻，帶領雷霆以127比121逆轉擊敗金塊，成功守住主場勝利。

這場比賽開局就火藥味十足。首節僅開打2分多鐘，約基奇（Nikola Jokic）在防守SGA時出現推人動作，隨後SGA情緒激動把球砸向約基奇，立刻吞下技術犯規。雷霆首節外線失準，三分球8投僅中1球，反觀金塊手感火燙，單節投進7顆三分球，取得33比19的領先優勢。

次節SGA持續接管進攻，單節再添10分，半場結束將差距縮小至50比59。雖然雷霆上半場三分命中率不佳、快攻得分明顯落後，但靠著核心球星的穩定發揮仍緊咬比分。金塊方面則以布朗（Christian Braun）與小哈德威（Tim Hardaway Jr.）提供支援火力，維持領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第三節戰局依舊膠著，SGA與金塊主控莫瑞（Jamal Murray）正面對決，各自單節攻下14分，雷霆打完前三節仍以77比83落後。進入決勝節後，雷霆外線終於回溫，開局連進3顆三分球一舉超前比分。

不過，比賽張力並未因此下降，倒數8分鐘多特（Luguentz Dort）伸腳絆倒約基奇，引爆衝突，雷霆威廉斯（Jaylin Williams）上前拉扯約基奇球衣，場面一度失控，多特最終遭判二級惡意犯規驅逐出場。

正規時間末段雙方互有攻守，卡魯索（Alex Caruso）終場前接連抄截並命中關鍵三分，一度助雷霆反超，但約基奇隨即補進追平，兩隊107比107進入延長賽。加時賽中SGA未再上陣，雷霆開局打出一波5比0攻勢，卡魯索再度貢獻關鍵抄截與快攻得分，喬伊（Isaiah Joe）外線命中擴大差距，即便莫瑞連續飆進三分球，雷霆仍穩穩把握罰球，收下勝利。

SGA復出首戰出賽33分鐘攻下36分、9助攻，霍倫格姆（Chet Holmgren）抓下15分、21籃板，卡魯索12分並送出2次抄截。

金塊莫瑞鏖戰47分鐘拿下39分、8籃板、6助攻，約基奇則貢獻23分、17籃板、14助攻，完成本季第22次大三元，卻仍無力阻止球隊吞敗。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大復出首戰就砍下36分、9助攻，帶領球隊逆轉擊敗金塊。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大金塊約基奇Shai Gilgeous-Alexander

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

海神補強　G-League冠軍隊雙能衛杭特加盟

海神補強　G-League冠軍隊雙能衛杭特加盟

綠衫軍單場狂轟148分！　砍將布朗不到30分鐘砍28分領勝

綠衫軍單場狂轟148分！　砍將布朗不到30分鐘砍28分領勝

南灘軍團不妙！　熱火得分王鮑威爾拉傷將至少休1周

南灘軍團不妙！　熱火得分王鮑威爾拉傷將至少休1周

生涯平均12分猛將竟「失業」　安東尼轉戰太陽一場未打遭釋出

生涯平均12分猛將竟「失業」　安東尼轉戰太陽一場未打遭釋出

「麟榤配」逆轉前世界第1猛將　本季首站德國公開賽勇闖男雙4強

「麟榤配」逆轉前世界第1猛將　本季首站德國公開賽勇闖男雙4強

快訊／NBA資歷戰將也失業　洋基工程宣布釋出喬治金

快訊／NBA資歷戰將也失業　洋基工程宣布釋出喬治金

梁恩碩奧斯汀女網賽捷報　搶10大戰射日勇闖雙打冠軍戰

梁恩碩奧斯汀女網賽捷報　搶10大戰射日勇闖雙打冠軍戰

最後的疼愛！獨行俠願放生米德爾頓　金塊傳出準備搶人

最後的疼愛！獨行俠願放生米德爾頓　金塊傳出準備搶人

馬建豪重傷送醫已照MRI　中華男籃對中國之戰12人將變更

馬建豪重傷送醫已照MRI　中華男籃對中國之戰12人將變更

5738人見證！中華男籃光榮擊敗南韓　陳盈駿盛讚：團隊的勝利

5738人見證！中華男籃光榮擊敗南韓　陳盈駿盛讚：團隊的勝利

【當場下跪求饒】外送員搶快違規被警逮正著！情緒失控

熱門新聞

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

不斷更新／火腿殺瘋了！　掃15安狂得12分味全龍看不見車尾燈

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊直飛！商務艙僅12席也不委屈

2火腿12比3領先味全龍

3富邦悍將啦啦隊異動！　

4陳傑憲也被費仔帥到：穿上運動服好壯

5陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊直飛宮崎

最新新聞

1高中木聯／劉任右5局11K拿MVP　平鎮締造二連霸

2中華隊抵達宮崎！約20名球迷接機高喊加油

3味全龍戰火腿僅17026人進場

4獅迷淚崩！陳鏞基迎最終賽季

5火腿12比3領先味全龍

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

傳奇球星餵球！陳偉殷認證費仔Power好：將是中華隊一大助力

【眼裡只有你】Panchi見到最愛的飼育員秒變「噴射機」！整隻掛上去黏緊緊❤

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

鍾欣凌要求被苗可麗罵

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366