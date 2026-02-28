不斷更新／西川遙輝、Castro背靠背開轟　火腿2局上灌5分領先味全

▲2026台日交流賽，郭郁政。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／臺北報導

味全龍今（28日）在台北大巨蛋與北海道日本火腿鬥士進行交流賽，火腿推出金村尚真先發，味全則由郭郁政掛帥；火腿2局上火力爆發，西川遙輝轟兩分砲（連兩天開轟）、Rodolfo Castro再補背靠背陽春砲，單局火腿一口氣攻下5分，目前火腿取得5比0領先。

火腿開局五十幡亮汰遭三振，矢澤宏太敲安後隨即盜上二壘，接著Franmil Reyes再敲安，二壘跑者矢澤宏太嘗試衝本壘，卻遭味全中外野手郭天信長傳回本壘阻殺出局，關鍵守備讓味全化解失分危機；後續野村佑希再遭三振，火腿首局留下殘壘。

▲2026台日交流賽，北海道日本火腿鬥士矢澤宏太本壘前遭觸殺。（圖／記者李毓康攝）



味全1局下曾聖安遭三振，劉俊緯敲出內野安打上壘後，郭天信擊出滾地球遭刺殺，朱育賢也遭三振，味全首局未能串聯攻勢。

火腿2局上由吉田賢吾安打點燃攻勢，西川遙輝隨後轟出2分全壘打先馳得點，火腿2比0領先，緊接著Rodolfo Castro再補上背靠背全壘打，火腿擴大為3比0。

火腿攻勢仍持續，進藤勇也選到四壞球保送，上川畑大悟敲出二壘安打形成二、三壘壓力，五十幡亮汰擊出滾地球送回1分打點，火腿4比0，矢澤宏太擊出高飛犧牲打再添1分，比分變成5比0。

Franmil Reyes再補安打延續攻勢後，味全啟動換投，林柏佑登板接替，郭郁政先發2.2局退場，單局被打出兩發全壘打共失5分；最後野村佑希出局，該局火腿攻勢告一段落。