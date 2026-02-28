陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

▲中華隊出發前往日本。（圖／中職提供，下同）



記者胡冠辰／臺北報導

世界棒球經典賽國家隊今（28）日搭機啟程前往日本，正式展開經典賽征程；首先將在宮崎參與官辦熱身賽，隨後前進東京展開正賽，Team Taiwan教練團與全體選手整裝待發，誓言全力以赴拿下每場勝利，力拚前進邁阿密奪得佳績！

今日全體教練與選手帥氣現身機場，身著杜克先生量身打造專屬西裝與林果良品全手工製作的皮鞋，展現國家隊氣勢與風範，並搭配萬國通路特製行李箱，威風凜凜出征日本，全套裝備皆與台灣在地品牌合作，一起挺台灣！

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次行程由中華航空特別提供包機服務，打造最舒適的飛行環境，機艙內融入豐富棒球元素，從枕套、餐飲到點心皆充滿Team Taiwan主題設計，讓選手一登機便感受到來自全台的熱情應援與支持。

中華職棒會長蔡其昌指出，此行採用窄體客機執飛，商務艙座位僅12席，「如果沒有華航的協助，我們只能去租一般民用航空，多半還是廉航，對選手的服務品質與條件一定會比較差。」他直言，特別感謝華航全力相挺國家隊。

▲隊長陳傑憲與資深左投陳冠宇此行搭乘商務艙養足精神。（圖／取自陳冠宇IG）



隊長陳傑憲與資深左投陳冠宇此行搭乘商務艙養足精神；未能安排商務艙的選手則採「一人3座位」方式搭乘，「一個人坐3個位置，跟12強的時候完全不一樣，所以這個問題其實不大。」蔡其昌也透露，這趟包機幾乎等同專機，「整台飛機只有選手與工作團隊。」

此外，蔡其昌也說明，在沒有寬體飛機可用的情況下，若改飛福岡再轉車至宮崎，仍需拉車3個多小時，對選手而言反而更加舟車勞頓，因此直飛宮崎是最有利方案；機上氣氛相當輕鬆，吉力吉撈·鞏冠也與效力大聯盟的費爾柴德（Stuart Fairchild）開心自拍合照，為出征行程留下紀念畫面。

▲吉力吉撈.鞏冠和費仔合照。（圖／取自吉力吉撈.鞏冠IG）



機上餐飲同樣別具巧思，主菜「勝宴海味珍饗」以扁鱈搭配明蝦入菜，補充優質蛋白質、強化體力；「勝利茄汁焗豬排飯」以日文諧音象徵「勝利」，為球隊注入滿滿好運與士氣；甜點則結合Team Taiwan主題與棒球意象設計，並準備冠軍奶油麵包與紅豆麵包，全面補給選手飛行期間所需能量。

抵達日本宮崎後，Team Taiwan將於3月1日下午展開訓練，3月2、3日進行官辦熱身賽；3月4日移師東京巨蛋進行最後練球，5日起展開為期四天的分組賽事，依序迎戰澳洲、日本、捷克與韓國。

台灣英雄正式踏上征途，力拚挺進邁阿密、挑戰榮耀，誠摯邀請全台球迷齊心應援，與Team Taiwan並肩作戰，相信台灣英雄們必能締造佳績，打出最熱血、最精彩的比賽！

▲國家隊包機直飛宮崎 機上餐點滿滿勝利寓意。（圖／取自吳念庭IG）