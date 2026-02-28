運動雲

>

披條紋球衣再出發　貝林傑盼助洋基終結2009後冠軍荒

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者胡冠辰／臺北報導

曾在2020年隨洛杉磯道奇奪下世界大賽冠軍的外野手貝林傑（Cody Bellinger），如今重返紐約洋基，他在近日受訪時表示，目標不只是穩定輸出，而是再度站上巔峰，替這支自2009年後苦候冠軍的豪門球隊帶回第28座世界大賽金盃。

貝林傑是目前洋基陣中4位曾獲年度MVP的球員之一，與賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）及高施密特（Paul Goldschmidt）並列；不過他比3人更早完成一項關鍵成就，就是在2020年隨道奇奪得世界大賽冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在洋基文化裡，成敗定義地位，只要能幫助球隊奪冠，即便個人數據不是巔峰，也足以成為被歷史記住的名字；若貝林傑能在條紋軍團封王，他勢必將躋身「偉大洋基」的行列。

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

貝林傑此次回鍋洋基，簽下一紙5年1.62億美元、附帶跳脫條款的合約，根據官網報導，洋基提供的條件最具誠意，而儘管經紀人波拉斯（Scott Boras）積極尋求7年長約，市場上並未出現相應報價。

此外，能在賈吉身邊打擊也是一大誘因；前隊友索托（Juan Soto）上季就體會到，在賈吉前後棒次出賽，能獲得更理想的攻擊機會與保護，對打者而言極具吸引力。

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

貝林傑也深知，若能率洋基奪冠，將獲得何等歷史定位；當年沙巴西亞（CC Sabathia）帶隊拿下2009年世界大賽冠軍，如今已入選名人堂，且即將在洋基球場退休背號，洋基的歷史厚度與象徵意義，是其他球隊難以比擬的存在。

談到重新披上條紋球衣，貝林傑受訪時表示；「穿上這套球衣的時光令人難以置信，洋基球場、球迷、這個組織，以及這些球員在休息室裡建立的文化真的非常特別。」

過去10年間，洋基4度闖進美聯冠軍系列賽，並在2024年重返世界大賽，最終以1勝4敗不敵道奇；當年第5戰原本5比0領先，卻在第5局上半崩盤，賈吉漏接飛球、柯爾（Gerrit Cole）未補位一壘、沃爾佩（Anthony Volpe）內野失誤，讓勝利從指縫間流逝。

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

不斷更新／火腿殺瘋了！　掃15安狂得12分味全龍看不見車尾燈

不斷更新／火腿殺瘋了！　掃15安狂得12分味全龍看不見車尾燈

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

金泰梨也看《三生三世》　楊冪現學韓文道謝！

熱門新聞

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

不斷更新／火腿殺瘋了！　掃15安狂得12分味全龍看不見車尾燈

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊直飛！商務艙僅12席也不委屈

2火腿12比3領先味全龍

3富邦悍將啦啦隊異動！　

4陳傑憲也被費仔帥到：穿上運動服好壯

5陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊直飛宮崎

最新新聞

1高中木聯／劉任右5局11K拿MVP　平鎮締造二連霸

2中華隊抵達宮崎！約20名球迷接機高喊加油

3味全龍戰火腿僅17026人進場

4獅迷淚崩！陳鏞基迎最終賽季

5火腿12比3領先味全龍

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

傳奇球星餵球！陳偉殷認證費仔Power好：將是中華隊一大助力

【眼裡只有你】Panchi見到最愛的飼育員秒變「噴射機」！整隻掛上去黏緊緊❤

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

鍾欣凌要求被苗可麗罵

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366