披條紋球衣再出發　貝林傑盼助洋基終結2009後冠軍荒

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者胡冠辰／臺北報導

曾在2020年隨洛杉磯道奇奪下世界大賽冠軍的外野手貝林傑（Cody Bellinger），如今重返紐約洋基，他在近日受訪時表示，目標不只是穩定輸出，而是再度站上巔峰，替這支自2009年後苦候冠軍的豪門球隊帶回第28座世界大賽金盃。

貝林傑是目前洋基陣中4位曾獲年度MVP的球員之一，與賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）及高施密特（Paul Goldschmidt）並列；不過他比3人更早完成一項關鍵成就，就是在2020年隨道奇奪得世界大賽冠軍。

在洋基文化裡，成敗定義地位，只要能幫助球隊奪冠，即便個人數據不是巔峰，也足以成為被歷史記住的名字；若貝林傑能在條紋軍團封王，他勢必將躋身「偉大洋基」的行列。

貝林傑此次回鍋洋基，簽下一紙5年1.62億美元、附帶跳脫條款的合約，根據官網報導，洋基提供的條件最具誠意，而儘管經紀人波拉斯（Scott Boras）積極尋求7年長約，市場上並未出現相應報價。

此外，能在賈吉身邊打擊也是一大誘因；前隊友索托（Juan Soto）上季就體會到，在賈吉前後棒次出賽，能獲得更理想的攻擊機會與保護，對打者而言極具吸引力。

貝林傑也深知，若能率洋基奪冠，將獲得何等歷史定位；當年沙巴西亞（CC Sabathia）帶隊拿下2009年世界大賽冠軍，如今已入選名人堂，且即將在洋基球場退休背號，洋基的歷史厚度與象徵意義，是其他球隊難以比擬的存在。

談到重新披上條紋球衣，貝林傑受訪時表示；「穿上這套球衣的時光令人難以置信，洋基球場、球迷、這個組織，以及這些球員在休息室裡建立的文化真的非常特別。」

過去10年間，洋基4度闖進美聯冠軍系列賽，並在2024年重返世界大賽，最終以1勝4敗不敵道奇；當年第5戰原本5比0領先，卻在第5局上半崩盤，賈吉漏接飛球、柯爾（Gerrit Cole）未補位一壘、沃爾佩（Anthony Volpe）內野失誤，讓勝利從指縫間流逝。