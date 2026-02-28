運動雲

追星最高境界！古林睿煬邀偶像Marz23觀戰　心理筆記帶進WBC

▲▼2026台日交流賽，經典賽中華隊古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，經典賽中華隊古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

經典賽中華隊今搭機啟程備戰，先發投手古林睿煬昨役狀態回溫，最喜歡的偶像成為他的後盾。古林透露，近期除了技術調整外，也透過心理層面的訓練找回比賽感覺，而昨日更邀請偶像、歌手 Marz23（TRASH 主唱阿夜）到場觀戰，「非常感謝他來，對我來說是很大的鼓勵！」

古林昨日登板沿用在日職時的登場曲，選用 Marz23 的〈最美的風景〉作為出場樂，而Marz23也親自到場觀戰，並在社群平台分享兩人合影。古林透露，「他一直都是我的偶像，我也一直藉由他的音樂找力量與自我認可。」

古林表示，去年休賽季期間剛好有機會去看了對方的演唱會，「看完之後真的覺得很棒，也真的很喜歡。」這次台日交流賽在台灣舉行，他便主動邀請對方到場觀戰，也感謝對方抽空前來。

「我們有見到面，也聊了一些事情，我認為對我會有很大的幫助。」至於具體談了什麼讓他感受深刻，古林並未多加描述，只簡單表示，「其實他能來，對我來說就是一個很大的鼓勵。」

偶像到場支持之外，古林透露，這次中華隊多虧有運動心理師洪紫峯協助，自己獲益量多。

洪紫峯從1月集訓期間就開始協助球員進行心理調適，古林睿煬也接觸到不少「自我對話、正向鼓勵」的訓練方式，「主要就是相信自己、一直對自己鼓勵，不要太在意結果，重點是享受過程，不要著急。」回到台灣後，雙方再次討論如何調整，讓狀態變得更好。

這套精神層面的訓練是否對昨天比賽有所幫助，古林坦言很難明確指出是哪一個環節帶來改變，「但我有把一些東西記錄下來，希望能在經典賽正賽，以及之後的季賽繼續沿用。」

▲偶像Marz23到場力挺古林睿煬。（圖／截自Marz23 IG限時動態）

▲偶像Marz23到場力挺古林睿煬。（圖／截自Marz23 IG限時動態）

古林睿煬經典賽心理訓練Marz23中華隊2026WBC2026WBC中華隊

