運動雲

>

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

▲悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約。（圖／富邦悍將）

▲悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約。（圖／富邦悍將）

記者胡冠辰／臺北報導

迎接新球季到來，富邦悍將今日公布2026年度 Fubon Angels成員異動，去年以練習生徵選及培訓加入「Fubon Angels mini」的陳愉、呱呱、小芊、貝兒、Laynee，在新球季升格成為Fubon Angels的正式成員，原成員Kesha今年起轉任富邦悍將Twitch 節目主持人，寶兒及 Kapo則在合約到期後不續聘，球團祝福2位未來能有更好的發展。

富邦育樂在去年展開練習生培訓企劃，選出10位練習生組成「Fubon Angels mini」，其中5名成員陳愉、呱呱、小芊、貝兒、Laynee 在經過一系列的培訓和實際應援磨練後，在今年球季確定升格為 Angels 正式成員，成為團隊的生力軍。 艾曼達、許芸、茉綝則因個人生涯規劃決定離開團隊；妮塔和珈嘉則繼續以Angels mini 角色，朝升格正式成員的目標努力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約。（圖／富邦悍將）

正式成員調整部分，寶兒及 Kapo在合約到期後不續聘，球團感謝2位成員過往為團隊的付出，祝福未來無論在任何地方，都能有很好的發展。 另外成員Kesha展現多元才華，今年起將轉換跑道，接下富邦悍將 Twitch 官方頻道節目的主持人任務，以不同身份持續陪伴悍將家人。

韓籍成員則有李珠珢、李晧禎及展開第三年悍將應援的李雅英、南珉貞等4人，截至目前為止，Fubon Angels 共有26名正式成員及2名Angels mini。

悍將球團預計在3月下旬舉辦Fubon Angels 開季記者會，屆時將介紹今年度的全體成員、全新制服及新球季應援亮點，
請悍將家人們拭目以待！

關鍵字： 富邦悍將中華職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

中華隊備戰經典賽最後階段　宮崎兩戰看老天臉色

中華隊備戰經典賽最後階段　宮崎兩戰看老天臉色

陳傑憲喊話：3月10日別在台灣見！盼外界給曾總時間打造最佳陣容

陳傑憲喊話：3月10日別在台灣見！盼外界給曾總時間打造最佳陣容

鼻子上的痣=鼻屎　劉宇寧直接懶得解釋XD

熱門新聞

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊直飛！商務艙僅12席也不委屈

2富邦悍將啦啦隊異動！　

3富邦四本柱來了！「阿勇」李雅英確定續約

4新庄點出台灣外野問題　陳傑憲坦言...

5陳傑憲也被費仔帥到：穿上運動服好壯

最新新聞

1統一獅「萊！萊坐！」同樂會登場

2海神補強　G-League冠軍成員杭特加盟

3西川遙輝、Castro背靠背開轟！

4陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊直飛宮崎

5古林轉換正賽心態！多虧陳偉殷提點

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

傳奇球星餵球！陳偉殷認證費仔Power好：將是中華隊一大助力

【眼裡只有你】Panchi見到最愛的飼育員秒變「噴射機」！整隻掛上去黏緊緊❤

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

鍾欣凌要求被苗可麗罵

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366