「現在有好幾個王建民！」　葉君璋盛讚經典賽投手群深度

台日交流賽今（28日）在臺北大巨蛋開打，由味全龍交手北海道日本火腿鬥士，龍隊主帥葉君璋受訪談到從中華隊集訓歸隊張政禹狀況，透露有特別關心他手肘不適的恢復情形，並表示張政禹目前無大礙；此外葉總也提及今年經典賽中華隊投手群陣容，直呼「現在有好幾個王建民！」

葉君璋說明，張政禹日前過年期間一度出現手肘不舒服的狀況，主要是傳球時用力過猛造成，「他說他投球投太大力就受傷了，但現在目前都好了，可以比賽。」葉君璋也說，「搞不好今天交流賽後面會讓他上去。」

談到這兩天中華隊在交流賽的整體表現，雖然都輸，但葉君璋給予肯定，認為即便仍有旅外球員尚未歸隊，內容仍具水準。

「我覺得都很好，雖然我們還沒有完全到位，很多旅外的球員還沒回來，打者部分也沒得很多分，但我看他們的比賽內容我覺得是不錯的。」他指出，中華隊打者在面對投手的應對與比賽節奏上都能跟上強度。

葉君璋也特別提到，交流賽對手投手實力不俗，是很好的檢驗機會，「尤其是這兩場對方的投手老實講都蠻強的，搞不好經典賽都沒那麼好的投手，」他認為在高強度投手壓制下仍能打出具內容的攻擊，對後續正式賽事是正向訊號。

至於外界關注的經典賽投手群戰力，葉君璋更是信心十足，甚至形容深度今非昔比；「投手就更不用講了，我剛還開玩笑說以前只有一個王建民，現在有好幾個『王建民』。」

葉君璋最後強調，投手群整體條件與能力讓人期待，接下來關鍵在於臨場能否把水準完整發揮出來，「所以我覺得是好的，就看他們臨場的比賽有沒有辦法發揮出來而已。」