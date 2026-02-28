運動雲

>

「現在有好幾個王建民！」　葉君璋盛讚經典賽投手群深度

▲▼中職味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

▲中職味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺北報導

台日交流賽今（28日）在臺北大巨蛋開打，由味全龍交手北海道日本火腿鬥士，龍隊主帥葉君璋受訪談到從中華隊集訓歸隊張政禹狀況，透露有特別關心他手肘不適的恢復情形，並表示張政禹目前無大礙；此外葉總也提及今年經典賽中華隊投手群陣容，直呼「現在有好幾個王建民！」

葉君璋說明，張政禹日前過年期間一度出現手肘不舒服的狀況，主要是傳球時用力過猛造成，「他說他投球投太大力就受傷了，但現在目前都好了，可以比賽。」葉君璋也說，「搞不好今天交流賽後面會讓他上去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到這兩天中華隊在交流賽的整體表現，雖然都輸，但葉君璋給予肯定，認為即便仍有旅外球員尚未歸隊，內容仍具水準。

「我覺得都很好，雖然我們還沒有完全到位，很多旅外的球員還沒回來，打者部分也沒得很多分，但我看他們的比賽內容我覺得是不錯的。」他指出，中華隊打者在面對投手的應對與比賽節奏上都能跟上強度。

葉君璋也特別提到，交流賽對手投手實力不俗，是很好的檢驗機會，「尤其是這兩場對方的投手老實講都蠻強的，搞不好經典賽都沒那麼好的投手，」他認為在高強度投手壓制下仍能打出具內容的攻擊，對後續正式賽事是正向訊號。

至於外界關注的經典賽投手群戰力，葉君璋更是信心十足，甚至形容深度今非昔比；「投手就更不用講了，我剛還開玩笑說以前只有一個王建民，現在有好幾個『王建民』。」

葉君璋最後強調，投手群整體條件與能力讓人期待，接下來關鍵在於臨場能否把水準完整發揮出來，「所以我覺得是好的，就看他們臨場的比賽有沒有辦法發揮出來而已。」

關鍵字： 味全龍、中華職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

中華隊備戰經典賽最後階段　宮崎兩戰看老天臉色

中華隊備戰經典賽最後階段　宮崎兩戰看老天臉色

陳傑憲喊話：3月10日別在台灣見！盼外界給曾總時間打造最佳陣容

陳傑憲喊話：3月10日別在台灣見！盼外界給曾總時間打造最佳陣容

鍾欣凌要求被苗可麗罵

熱門新聞

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

悍將啦啦隊異動！　5人轉正、寶兒Kapo不續約

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊直飛！商務艙僅12席也不委屈

2富邦悍將啦啦隊異動！　

3富邦四本柱來了！「阿勇」李雅英確定續約

4新庄點出台灣外野問題　陳傑憲坦言...

5陳傑憲也被費仔帥到：穿上運動服好壯

最新新聞

1統一獅「萊！萊坐！」同樂會登場

2海神補強　G-League冠軍成員杭特加盟

3西川遙輝、Castro背靠背開轟！

4陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊直飛宮崎

5古林轉換正賽心態！多虧陳偉殷提點

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

傳奇球星餵球！陳偉殷認證費仔Power好：將是中華隊一大助力

【眼裡只有你】Panchi見到最愛的飼育員秒變「噴射機」！整隻掛上去黏緊緊❤

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

鍾欣凌要求被苗可麗罵

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366