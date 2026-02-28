運動雲

陳傑憲喊話：3月10日別在台灣見！盼外界給曾總時間打造最佳陣容

▲經典賽中華隊送機，隊長陳傑憲受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

中華隊今在桃園機場舉行送機儀式，正式啟程前往日本備戰世界棒球經典賽（WBC）。運動部部長李洋到場替球隊打氣，感謝教練團與選手願意披上中華隊戰袍，並強調全台灣都是球員最堅實的後盾，祝福中華隊出征平安、比賽順利。

李洋致詞時向中華隊領隊兼中職會長蔡其昌、總教練曾豪駒、隊長陳傑憲及全體教練團、後勤團隊與送機夥伴致意。他表示自己先前已出席國訓中心開訓典禮，「送機我也不能缺席。」他直言，身披中華隊球衣代表的不只是榮耀，更背負國人的期待與壓力，因此特別感謝每一位投入的教練與選手。

「我相信所有國人都是你們最堅實的後盾。」李洋也承諾，自己會親自到場與球迷一起應援，為中華隊加油打氣，盼球隊能以最佳狀態迎戰經典賽挑戰。

台灣隊長陳傑憲隨後代表球員發言，坦言這是一趟艱難的旅程，球隊肩負台灣國人的期待，將踏上日本東京巨蛋參加WBC，「這不是一件容易的事情，希望我們身負重任、全力以赴拿下最好成績。

他也向球迷喊話：「就像會長說的，3月10號的時候，我們不要在台灣見！」

至於近2場台日交流賽都吞敗，陳傑憲認為，即便比賽內容未必理想，仍對備戰有實質幫助，「真的很感謝對手把強度拉得這麼高，讓我們在正式比賽之前知道自己哪裡不足。」他表示，距離正賽仍有幾天可調整，球隊會加快修正，將狀態拉到最好。

陳傑憲強調，與其追求所謂「完整體」，更重要的是每個人把自己準備好、把分內工作做到位，「你不能想要依靠誰，反而是要讓自己隨時準備好，整合起來就是一個很棒的團隊。」

他期待接下來與旅外歸隊選手會合後，彼此能磨出不同火花，並對宮崎階段的兩場比賽充滿期待，想看看球隊能打出怎樣的隊形與面貌。

「我還滿期待我們在宮崎那兩場比賽會打出怎樣的隊形。 」談到陣容安排，陳傑憲幽默說，「我相信啦，最苦惱的不是我們，最苦惱的是總教練。 希望大家把時間留給總教練，讓總教練好好地去規劃他想要的陣容、最棒的陣容。 所以我在這講得都不準，最準還是要總教練去思考這件事情。」

