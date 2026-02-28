運動雲

徐若熙交流賽飆158無失分！　葉君璋盛讚「就是巔峰的樣子」

▲2026台日交流賽，徐若熙(中)。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺北報導

味全龍總教練葉君璋今（28日）談到徐若熙26日在交流賽登板的狀態，直言「看起來很好，應該就是他巔峰的樣子」；葉君璋表示自己雖並未完整看完比賽，但透過片段仍能感受到徐若熙整體狀態到位，對他後續調整並不擔心。

當天「棒球之神」王貞治曾提到，徐若熙在日本進行Live BP時，球路看起來偏高；對此葉君璋認為選手調整節奏本就因人而異，「有些選手調整得比較快，有些選手調整得比較慢，我覺得若熙他只是按照自己的節奏跟步調在做調整。」

他也透露，在徐若熙赴日前，教練團就曾提醒他按照自己的步調準備，「今年去日本後，你按照自己的步調去做準備。」

被問到Live BP表現是否需要放大解讀，葉君璋直言不必，「我想他應該就是這樣，Live BP投得好不好，我覺得像他上一場比賽（交流賽的內容），你應該就不會去管他Live BP投得怎麼樣。」

葉君璋進一步指出，徐若熙只要維持上一場登板時的狀態，「然後讓身體狀況更好，自然那個局數他會往上拉，我認為應該就沒問題。」

徐若熙26日交流賽代表軟銀對戰中華隊，依設定投滿3局，用44球完成任務，僅被敲出1支安打，送出2次三振、1次保送，沒有失分，最快球速飆到158公里，展現壓制力。

關鍵字： 味全龍中華職棒軟銀徐若熙

【忍痛停路肩】國道飛鐵片砸穿客運玻璃　英雄司機負傷停車護44乘客

