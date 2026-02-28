陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

▲經典賽中華隊送機，費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

中華隊今啟程前往日本宮崎備戰世界棒球經典賽（WBC），美籍台裔外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild） 首度跟隨全隊一同搭機出發。中華隊隊長 陳傑憲也分享對費爾柴德的初步印象，大讚對方真的很帥，「而且看他穿上運動服後，就會看到他精壯的身材，不虧是大聯盟的選手！」

費爾柴德昨日上午才完成報到並出席品牌代言活動，下午隨即加入中華隊練習，行程緊湊卻不減好心情。

今早在機場，媒體與球迷大陣仗迎接，上百名球迷歡聲雷動，場面熱烈。費爾柴德看到如此陣仗顯得相當新鮮有趣，甚至拿起手機反拍現場，留下特別的出征回憶。

陳傑憲直言對費仔第一印象相當好，「首先就是很有禮貌，然後重點是外表很帥，整體給人的感覺就是一個紳士。」他笑說，費爾柴德穿上運動服後，精壯體格一覽無遺，不愧是大聯盟選手該有的身材條件與特質。

談到訓練方面，陳傑憲表示，費爾柴德在場上非常專注，準備度也相當到位，「他能站上大聯盟，當然有他獨特的地方。」目前雖僅相處一天，但接下來在日本的這段時間，彼此會有更多交流與磨合，「畢竟我們都守外野，也需要培養默契。」

陳傑憲期待，費爾柴德能把最好的一面帶給球隊，也希望其他隊友能從他身上獲得正向影響，「如果他能帶動，我相信整個團隊都會跟著想要前進，去效法他的態度與能力，一起拚出好的成績。」