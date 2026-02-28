運動雲

古林睿煬轉換正賽心態飆156公里　挨轟回穩多虧陳偉殷提點

▲2026台日交流賽，經典賽中華隊古林睿煬 。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，經典賽中華隊古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

經典賽中華隊今搭機直飛宮崎備戰WBC，陣中投手古林睿煬昨日先發對戰「自己人」日本火腿，狀態明顯回溫，開賽就飆出最速156公里火球，直逼生涯最速157公里紀錄。古林主投3局狂飆5次三振，即便2局上挨了一發陽春砲，整體表現仍獲肯定。

古林睿煬此役首局僅用14球就連續三振水谷瞬、萬波中正與雷耶斯，展現壓制力。2局上，他在1好3壞情況下，被郡司裕也揮擊151公里速球形成陽春砲。

3局上，古林再度遇到壘上有人狀況，雖連續製造滾地球僅抓到1個出局數，仍以三振萬波中正化解危機。此役他用46球投3局，被敲2支安打、失1分，送出5次三振，最快球速156公里。

2局上挨轟狀況，古林睿煬透露，退場後陳偉殷給予心態與配球上的提醒，「不能只是為了投好球而投，一樣要有攻擊好球帶的企圖心。」

一開賽就拉高球速，古林謙虛表示，「確實不知道會這麼好，因為前面兩場有一點落差，甚至有一種連一局都丟不完的感覺。」與前兩場最大的不同，在於這場比賽更積極攻擊好球帶，他笑言，「跟打者對決時有來有回的感覺，前面反而投得太閃，打者沒什麼揮棒，很像自己在丟 live BP。」

古林也坦言，心態轉換是關鍵，「正賽接近了，就盡量用正賽的感覺去丟，找回比賽狀態。」

▲經典賽中華隊送機，古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

▲經典賽中華隊送機，古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 古林睿煬WBC經典賽中華隊速球2026WBC2026WBC中華隊

