日韓打巨蛋、中華隊在室外　蔡其昌：既定賽制非大會偏頗

▲經典賽中華隊送機，行前全員大合照。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

中華隊今搭機啟程飛往宮崎備戰WBC官辦熱身賽，但當地氣候不佳，在室外進行的熱身賽可能為此受到影響。相較日、韓國家隊在室內的巨蛋出賽，中華隊卻以室外球場為主，是否形同被「排擠」，會長蔡其昌受訪時直言這是既定賽制下的結果，並非主辦單位偏頗。

蔡其昌解釋，當初賽地分配是依照賽制與晉級結果事先排定，「我們當時是資格賽隊伍，並不能說主辦單位有偏差。」他舉例指出，若是其他球隊如西班牙晉級，賽地同樣會安排在宮崎，相關條件都是固定設定，「就像若要前往邁阿密，官方也是兩台飛機、條件都先設定好。」

他表示，主辦單位已盡量兼顧各隊狀況，但中華隊仍須在現有條件下克服不利因素，「這就是比賽的一部分。」

談到前兩場自辦熱身賽表現未如預期、球迷情緒相對保守，蔡其昌笑說，「這個場景大家恐怕都比較習慣一些。」他表示，理解部分球迷的反應，但仍希望大家能以更正向的方式支持球員，「用加油鼓勵的方式，對球隊接下來爭取勝利，我認為是比較有效的。」

蔡其昌進一步說明熱身賽的意義，強調練習賽本就不是正式比賽，重點在於磨合與找問題。

「練習賽如果打不好，反而比較容易找到問題加以改進；如果打得好，則能增強選手信心。」他認為，成績固然能看出一些端倪，但真正目的仍在調整狀態、完善細節，為正賽做好準備。

最後，蔡其昌再次呼籲球迷持續給予中華隊支持與鼓勵，讓球員能在壓力之下穩定發揮，全力迎戰接下來的經典賽挑戰。

