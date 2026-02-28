「麟榤配」逆轉前世界第1猛將　本季首站德國公開賽勇闖男雙4強

▲王齊麟、邱相榤在德國羽球公開賽殺入男雙4強。（圖／羽協資料照）

記者杜奕君／綜合報導

目前世界羽球雙打排名第11位的台灣人氣男雙組合「麟榤配」王齊麟與邱相榤，28日在BWF超級300系列德國羽球公開賽展現韌性，以16比21、21比16、21比18逆轉曾登上世界第1的馬來西亞名將吳世飛、伊祖丁，本季首場巡迴賽就挺進男雙4強。

此戰王齊麟與邱相榤的對手，今年才在印尼大師賽奪冠，實力與狀態兼具，這場勝利也被視為兩人近期最具代表性的一戰。

邱相榤去年年終賽意外傷到膝蓋，導致麟榤配年初缺席多場BWF亞洲賽事，直到2月亞洲團體錦標賽才重新合拍。來到德國賽，兩人一邊爭取成績、一邊調整默契，前一輪甚至曾錯失多達10個局點，仍以25比27、23比21、21比15驚險擊敗陳子睿、林煜傑。

此戰面對吳世飛與伊祖丁，首局麟榤配雖在4比2領先後被拉開差距，但第二局在4比6時連拿5分成功扳平戰線。

決勝局台灣男雙組合穩住節奏，開局拉出7比1優勢，即便對方後段追近，仍守住勝果。王齊麟受訪時坦言，已有一段時間未能擊敗這組對手，這場勝利證明兩人的合作正在往更好的方向前進。接下來4強，麟榤配將對上世界排名第89的法國組合馬尤（Julien Maio）、維利格（William Villeger）。