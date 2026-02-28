運動雲

>

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

▲經典賽中華隊出發東京行前記者會，會長蔡其昌致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲經典賽中華隊出發東京行前記者會，會長蔡其昌致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

中華隊今搭乘包機前往日本宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段備戰。會長 蔡其昌受訪時說明，球隊將於今天下午2時搭乘中華航空 CI7554包機直飛宮崎，並強調在現有條件下，已替選手選擇最有利、也最不勞累的出征方式。

蔡其昌指出，窄體客機商務艙數量有限，僅有12個座位，「如果沒有華航的協助，我們只能去租一般民用航空，多半還是廉航，對選手的服務品質與條件一定會比較差。」他直言，正因如此，特別感謝華航全力相挺國家隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

即便商務艙座位有限，蔡其昌說，未能安排商務艙的選手，也採取「一人三座位」方式搭乘，「一個人坐三個位置，跟12強的時候完全不一樣，所以這個問題其實不大。」他也強調，在沒有寬體飛機可用的情況下，若選擇先飛福岡再轉車至宮崎，仍需拉車三個多小時，對選手而言反而更加舟車勞頓，因此選擇直飛宮崎是最有利的方案。

蔡其昌也透露，這趟包機幾乎等同專機，「整台飛機只有選手與工作團隊。」至於商務艙安排，則依循過往慣例，由選手、教練到教練團，依年資與資深程度分配。

在隨行人數方面，蔡其昌表示，第一批前往宮崎的人數約60人，包含選手、教練與後勤團隊，全數今日就會在宮崎會合。由於今天為移動日，抵達後將先以休息為主，不安排訓練，為接下來的熱身賽與正式備戰行程養精蓄銳。

關鍵字： 標籤:中華隊包機華航WBC宮崎2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

中華隊備戰經典賽最後階段　宮崎兩戰看老天臉色

中華隊備戰經典賽最後階段　宮崎兩戰看老天臉色

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

龍恩因傷退賽　大聯盟記者點名張育成扛一壘重任

龍恩因傷退賽　大聯盟記者點名張育成扛一壘重任

高橋宏斗緊急接替大勢　母隊教頭捏把冷汗：心情很複雜

高橋宏斗緊急接替大勢　母隊教頭捏把冷汗：心情很複雜

中華隊直飛宮崎備戰WBC！蔡其昌引用名句送行　感謝華航包機相挺

中華隊直飛宮崎備戰WBC！蔡其昌引用名句送行　感謝華航包機相挺

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

熱門新聞

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

中華隊備戰經典賽最後階段　宮崎兩戰看老天臉色

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦四本柱來了！「阿勇」李雅英確定續約

2中華隊直飛！商務艙僅12席也不委屈

3中華隊今啟程征戰WBC！直播看ET

4新庄點出台灣外野問題　陳傑憲坦言...

5山本期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

最新新聞

1陳傑憲霸氣喊話：3月10日別在台灣見

2徐若熙交流賽飆158葉君璋盛讚

3新庄剛志脫口罩現身合照會帥翻全場

4生涯平均12分失業　安東尼遭釋出

5陳傑憲也被費仔帥到：穿上運動服好壯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

傳奇球星餵球！陳偉殷認證費仔Power好：將是中華隊一大助力

【眼裡只有你】Panchi見到最愛的飼育員秒變「噴射機」！整隻掛上去黏緊緊❤

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

鍾欣凌要求被苗可麗罵

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366