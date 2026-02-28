中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

▲經典賽中華隊出發東京行前記者會，會長蔡其昌致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

中華隊今搭乘包機前往日本宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段備戰。會長 蔡其昌受訪時說明，球隊將於今天下午2時搭乘中華航空 CI7554包機直飛宮崎，並強調在現有條件下，已替選手選擇最有利、也最不勞累的出征方式。

蔡其昌指出，窄體客機商務艙數量有限，僅有12個座位，「如果沒有華航的協助，我們只能去租一般民用航空，多半還是廉航，對選手的服務品質與條件一定會比較差。」他直言，正因如此，特別感謝華航全力相挺國家隊。

即便商務艙座位有限，蔡其昌說，未能安排商務艙的選手，也採取「一人三座位」方式搭乘，「一個人坐三個位置，跟12強的時候完全不一樣，所以這個問題其實不大。」他也強調，在沒有寬體飛機可用的情況下，若選擇先飛福岡再轉車至宮崎，仍需拉車三個多小時，對選手而言反而更加舟車勞頓，因此選擇直飛宮崎是最有利的方案。

蔡其昌也透露，這趟包機幾乎等同專機，「整台飛機只有選手與工作團隊。」至於商務艙安排，則依循過往慣例，由選手、教練到教練團，依年資與資深程度分配。

在隨行人數方面，蔡其昌表示，第一批前往宮崎的人數約60人，包含選手、教練與後勤團隊，全數今日就會在宮崎會合。由於今天為移動日，抵達後將先以休息為主，不安排訓練，為接下來的熱身賽與正式備戰行程養精蓄銳。