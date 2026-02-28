宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

記者王真魚／桃園報導

中華隊即將啟程前往日本宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，不過當地天氣狀況成為備戰過程中的一大變數。總教練曾豪駒今受訪時坦言，球隊已接獲回報，宮崎近期天候不甚理想，教練團也已提前擬定應變方案，確保訓練節奏不受影響。

▲經典賽中華隊送機，行前全員大合照。（圖／記者林敬旻攝）

曾豪駒指出，目前掌握的資訊顯示，宮崎可能受到降雨或低溫影響，戶外比賽與訓練存在變數，「我們也有先去詢問後續的備案，如果沒辦法進行比賽，會改以室內訓練為主，希望維持選手的手感。」他強調，無論天氣如何變化，球隊都會以最完整的準備迎接正賽。

談到出征前心情，曾豪駒首先感謝大批到場送行的球迷，直言這份支持對球隊而言相當重要。他也提到，最終名單底定後，部分未能進入30人名單的選手心情難免複雜，「我們其實不希望看到任何選手受傷，團隊裡面大家的心情都是一樣的。」他表示，遞補進名單的球員將承接責任與榮耀，而未入選者的「不甘心」，也會化為團隊繼續前進的力量。

曾豪駒強調，從集訓第一天起就反覆提醒球員，這是一支團隊，「每個人都有自己的故事與目標。」即便最後必須做出取捨，球隊仍會帶著所有人的精神一同征戰正賽，「一場一場去拚，打出感動的比賽，爭取最好的成績。」

