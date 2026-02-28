運動雲

>

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

記者王真魚／桃園報導

中華隊即將啟程前往日本宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，不過當地天氣狀況成為備戰過程中的一大變數。總教練曾豪駒今受訪時坦言，球隊已接獲回報，宮崎近期天候不甚理想，教練團也已提前擬定應變方案，確保訓練節奏不受影響。

▲經典賽中華隊送機，行前全員大合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲經典賽中華隊送機，行前全員大合照。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾豪駒指出，目前掌握的資訊顯示，宮崎可能受到降雨或低溫影響，戶外比賽與訓練存在變數，「我們也有先去詢問後續的備案，如果沒辦法進行比賽，會改以室內訓練為主，希望維持選手的手感。」他強調，無論天氣如何變化，球隊都會以最完整的準備迎接正賽。

談到出征前心情，曾豪駒首先感謝大批到場送行的球迷，直言這份支持對球隊而言相當重要。他也提到，最終名單底定後，部分未能進入30人名單的選手心情難免複雜，「我們其實不希望看到任何選手受傷，團隊裡面大家的心情都是一樣的。」他表示，遞補進名單的球員將承接責任與榮耀，而未入選者的「不甘心」，也會化為團隊繼續前進的力量。

曾豪駒強調，從集訓第一天起就反覆提醒球員，這是一支團隊，「每個人都有自己的故事與目標。」即便最後必須做出取捨，球隊仍會帶著所有人的精神一同征戰正賽，「一場一場去拚，打出感動的比賽，爭取最好的成績。」
 

關鍵字： 標籤:中華隊經典賽宮崎曾豪駒備戰2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

中華隊備戰經典賽最後階段　宮崎兩戰看老天臉色

中華隊備戰經典賽最後階段　宮崎兩戰看老天臉色

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

龍恩因傷退賽　大聯盟記者點名張育成扛一壘重任

龍恩因傷退賽　大聯盟記者點名張育成扛一壘重任

高橋宏斗緊急接替大勢　母隊教頭捏把冷汗：心情很複雜

高橋宏斗緊急接替大勢　母隊教頭捏把冷汗：心情很複雜

中華隊直飛宮崎備戰WBC！蔡其昌引用名句送行　感謝華航包機相挺

中華隊直飛宮崎備戰WBC！蔡其昌引用名句送行　感謝華航包機相挺

鍾欣凌要求被苗可麗罵

熱門新聞

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

中華隊備戰經典賽最後階段　宮崎兩戰看老天臉色

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦四本柱來了！「阿勇」李雅英確定續約

2中華隊直飛！商務艙僅12席也不委屈

3中華隊今啟程征戰WBC！直播看ET

4新庄點出台灣外野問題　陳傑憲坦言...

5山本期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

最新新聞

1陳傑憲霸氣喊話：3月10日別在台灣見

2徐若熙交流賽飆158葉君璋盛讚

3新庄剛志脫口罩現身合照會帥翻全場

4生涯平均12分失業　安東尼遭釋出

5陳傑憲也被費仔帥到：穿上運動服好壯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

傳奇球星餵球！陳偉殷認證費仔Power好：將是中華隊一大助力

【眼裡只有你】Panchi見到最愛的飼育員秒變「噴射機」！整隻掛上去黏緊緊❤

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

鍾欣凌要求被苗可麗罵

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366