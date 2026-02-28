李灝宇3A數據亮眼卻卡關！球探點出1隱憂　仍有課題待解

▲底特律老虎李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／臺北報導

效力於底特律老虎臺灣23歲內野手李灝宇，去年春訓一度成為球團熱議焦點，不過歷經一個完整的3A賽季後，他仍未等到大聯盟初登場機會；根據《The Athletic》報導，雖然數據顯示潛力十足，但球探圈仍對他的成熟度抱持不同看法。

李灝宇去年整季效力3A，繳出打擊率2成43、OPS.748的成績；數據面來看，他的潛力依舊被高度評價，22歲賽季的90百分位擊球初速達105.5英里，強勁擊球率高達44.8％，展現優異擊球品質。

然而，球探觀點並非全然樂觀。報導指出李灝宇面對好球帶內速球的揮空率高達24.7％，這項數據被視為未來挑戰大聯盟投手時可能遇到的隱憂。

此外，他過去擊球時跨步容易偏向三壘方向，今年春訓雖有修正跡象，但仍出現過度延伸與前傾過多的問題。

防守方面，進階數據顯示李灝宇的表現其實優於外界觀感，且具備同時鎮守二壘與三壘的能力，增加競爭優勢；他也將代表中華隊出戰世界棒球經典賽（WBC），被視為未來有機會浮上檯面、成為老虎右打內野戰力的人選之一。

老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）對他今年春訓的表現給予肯定；「我認為李灝宇第2次來到大聯盟春訓營，是一次巨大的進步，」辛奇表示，「他和教練團、和我，以及隊友之間都更加自在。」

儘管如此，報導最後也直言，這位台灣內野手仍有不少課題必須證明，距離真正站穩大聯盟舞台，還需要時間累積與調整。