運動雲

>

李灝宇3A數據亮眼卻卡關！球探點出1隱憂　仍有課題待解

▲底特律老虎李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲底特律老虎李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／臺北報導

效力於底特律老虎臺灣23歲內野手李灝宇，去年春訓一度成為球團熱議焦點，不過歷經一個完整的3A賽季後，他仍未等到大聯盟初登場機會；根據《The Athletic》報導，雖然數據顯示潛力十足，但球探圈仍對他的成熟度抱持不同看法。

李灝宇去年整季效力3A，繳出打擊率2成43、OPS.748的成績；數據面來看，他的潛力依舊被高度評價，22歲賽季的90百分位擊球初速達105.5英里，強勁擊球率高達44.8％，展現優異擊球品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，球探觀點並非全然樂觀。報導指出李灝宇面對好球帶內速球的揮空率高達24.7％，這項數據被視為未來挑戰大聯盟投手時可能遇到的隱憂。

此外，他過去擊球時跨步容易偏向三壘方向，今年春訓雖有修正跡象，但仍出現過度延伸與前傾過多的問題。

防守方面，進階數據顯示李灝宇的表現其實優於外界觀感，且具備同時鎮守二壘與三壘的能力，增加競爭優勢；他也將代表中華隊出戰世界棒球經典賽（WBC），被視為未來有機會浮上檯面、成為老虎右打內野戰力的人選之一。

老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）對他今年春訓的表現給予肯定；「我認為李灝宇第2次來到大聯盟春訓營，是一次巨大的進步，」辛奇表示，「他和教練團、和我，以及隊友之間都更加自在。」

儘管如此，報導最後也直言，這位台灣內野手仍有不少課題必須證明，距離真正站穩大聯盟舞台，還需要時間累積與調整。

關鍵字： 底特律老虎李灝宇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

中華隊備戰經典賽最後階段　宮崎兩戰看老天臉色

中華隊備戰經典賽最後階段　宮崎兩戰看老天臉色

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

龍恩因傷退賽　大聯盟記者點名張育成扛一壘重任

龍恩因傷退賽　大聯盟記者點名張育成扛一壘重任

高橋宏斗緊急接替大勢　母隊教頭捏把冷汗：心情很複雜

高橋宏斗緊急接替大勢　母隊教頭捏把冷汗：心情很複雜

中華隊直飛宮崎備戰WBC！蔡其昌引用名句送行　感謝華航包機相挺

中華隊直飛宮崎備戰WBC！蔡其昌引用名句送行　感謝華航包機相挺

【可愛萌汪❤️‍】小阿金玩整天「瞬間斷電」　地板開睡眾人搶拍都不醒

熱門新聞

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

中華隊備戰經典賽最後階段　宮崎兩戰看老天臉色

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦四本柱來了！「阿勇」李雅英確定續約

2中華隊直飛！商務艙僅12席也不委屈

3中華隊今啟程征戰WBC！直播看ET

4新庄點出台灣外野問題　陳傑憲坦言...

5山本期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

最新新聞

1陳傑憲霸氣喊話：3月10日別在台灣見

2徐若熙交流賽飆158葉君璋盛讚

3新庄剛志脫口罩現身合照會帥翻全場

4生涯平均12分失業　安東尼遭釋出

5陳傑憲也被費仔帥到：穿上運動服好壯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

傳奇球星餵球！陳偉殷認證費仔Power好：將是中華隊一大助力

【眼裡只有你】Panchi見到最愛的飼育員秒變「噴射機」！整隻掛上去黏緊緊❤

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

鍾欣凌要求被苗可麗罵

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366