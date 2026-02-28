運動雲

中華隊直飛宮崎備戰WBC！蔡其昌引用名句送行　感謝華航包機相挺

記者王真魚／桃園報導

中華隊今在桃園機場舉行送機儀式，即將啟程前往日本備戰世界棒球經典賽（WBC）。中職會長蔡其昌致詞時，首先感謝總統府、行政院以及各部會包括國訓中心在集訓與出征過程中的全力協助，也向國訓中心及提供後勤資源的飯店表達誠摯謝意。

▲▼ 中華隊搭機啟程 。（圖／記者王真魚攝）

▲中華隊搭機啟程 。（圖／記者王真魚攝）

蔡其昌特別點名感謝中華航空的支援，指出華航此次為國家隊安排包機，讓選手在旅途中享有最舒適的服務，並能直飛宮崎，避免先到福岡再長途拉車三小時的舟車勞頓，「非常感謝華航在整個過程中的全力協助。」

談到出征心情，蔡其昌引用唐代詩人王昌齡《從軍行七首·其四》名句「黃沙百戰穿金甲，不破樓蘭終不還」，形容中華隊此行強敵環伺、挑戰重重。他強調，教練與選手自一個多月前開始集訓，凝聚共識、培養默契，即便在尚未進入正式職業賽季與自訓期間，仍全力以赴，準備把最好的一面帶到經典賽舞台。

「球是圓的，勝負難料，但帶著球迷與國人的祝福，我相信每一位選手都準備好了，也都會拚到最後一刻，」蔡其昌說，期盼中華隊能在經典賽繳出最佳成績。

他也提到，3月10日預賽若取得分組前兩名，將直接飛往邁阿密續戰，「華航其實也準備了回台灣的飛機，但高董事長跟我說，希望你們不要坐那一班，而是坐去邁阿密的那一班！」

關鍵字： 中華隊華航世界棒球經典賽WBC送機2026WBC2026WBC中華隊

