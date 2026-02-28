運動雲

LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機　ETtoday全程直播

記者王真魚／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽，中華隊即將整裝出發前往日本，展開經典賽征途。出征前，球隊將於桃園機場舉行簡單隆重的送機儀式，為這趟國際賽事揭開序幕，《ETtoday》將帶來現場全程直播，帶球迷第一時間直擊中華隊出發瞬間。

中華隊近期結束自辦熱身賽調整，古林睿煬昨日對日職火腿展現球威，最快球速飆至156公里，獲對手高度評價；野手陣容方面，宋晟睿正式遞補進入30人名單，外野戰力完成最後拼圖。

儘管對日本2場自辦熱身賽都吞敗，結果仍在磨合，但教練團強調，真正的備戰關鍵在於調整節奏、迎戰正賽強度。

本次送機儀式，將由中華職棒大聯盟會長 蔡其昌、秘書長 楊清瓏，以及運動部部長李洋等貴賓出席，與中華隊教練團、全體選手一同為國家隊送行，象徵中華隊正式啟程、全力迎戰經典賽。

直播資訊

時間｜2026年2月28日（六）11:00

地點｜桃園國際機場第二航廈 出境大廳

直播平台｜ETtoday（全程直播）

一起為中華隊加油！鎖定直播，陪伴中華隊踏上經典賽征途，迎接屬於台灣棒球的重要時刻。

▲▼2026台日交流賽，中華隊連兩場吞下敗仗。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，中華隊連兩場吞下敗仗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼蔡其昌會長出席台灣運動品牌Taiwolf年度代言人記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡其昌會長。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華隊棒球經典賽桃園機場直播出發2026WBC2026WBC中華隊

