龍恩因傷退賽　大聯盟記者點名張育成扛一壘重任

▲張育成。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟知名記者摩洛西（Jon Morosi）27日（台灣時間）在社群更新消息，透露一壘手龍恩（Jonathon Long）因傷退出世界棒球經典賽（WBC），並點名張育成有望獲得守一壘的機會。

摩洛西在貼文中寫道，因Jonathon Long受傷無法參賽，他預期張育成將有機會為台灣隊鎮守一壘。摩洛西也提到，張育成是中華隊長期主力，過去兩季在中職富邦悍將表現亮眼。

另一方面，中華隊27日台日交流賽後也正式公布遞補人選。龍恩因手肘痠痛確定傷退、無法參與本屆WBC後，總教練曾豪駒拍板由中信兄弟外野手宋晟睿遞補入隊。摩洛西隨後也在社群同步更新相關消息，持續關注中華隊戰力變動。

摩洛西曾在世界12強賽期間到現場採訪，近年對台灣棒球相當關心，並多次在社群點名台灣好手、分享觀察與評價。他過去曾提到，年僅20歲的林維恩已升上運動家2A層級，且以變速球作為最受看好的武器，被認為具備加速向上挑戰的潛力。

在投手方面，摩洛西過往也對陳冠宇的國際賽表現留下深刻印象，尤其在12強賽期間，他認為陳冠宇展現出精準的速球與穩定控球；並形容35歲的陳冠宇不僅沒有隨年齡下滑，反而隨著經驗累積持續進化，是「越老越好」的投手類型。

另外，摩洛西也曾在貼文中稱讚林詩翔的變速球，認為那是本屆賽事所有投手中「品質最好的變速球之一」，甚至形容在狀態最理想時，會讓他聯想到名人堂終結者霍夫曼（Trevor Hoffman）的招牌變速球。