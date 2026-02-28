BWF德國羽賽林俊易逆轉勝　與戚又仁晉男單4強

運動雲

▲台灣「左手重砲」林俊易。（圖／路透）

文／中央社

BWF超級300系列的德國羽球公開賽，台灣「左手重砲」林俊易今天苦戰3局，終場以12比21、22比20、21比18逆轉中國好手翁泓陽，攜手戚又仁躋身男單4強之列。

世界排名11名的台灣好手林俊易，名列世界羽球聯盟（BWF）德國公開賽男單第4種子，今天在8強戰與世界排名16名的中國好手翁泓陽正面交鋒，只是兩人過去6度交手，林俊易僅拿到1勝，苦吞對戰5連敗，堪稱最大剋星。

此役首局開打後，林俊易克服一開始連續丟分的劣勢，一度取得領先，沒想到技術暫停後，林俊易無法有效限制對手發揮，頻頻丟分導致陷入大幅度落後，並以12比21率先讓出。

▲台灣男單好手「左手重砲」林俊易印度賽擊敗地主新星森。（圖／路透）

已經沒有退路的林俊易，在次局逐漸找回節奏，幾乎一路都能守住領先位置，然而在手握4個局點情況下，全數被對手化解，眼看可能與勝利擦肩而過，但林俊易在關鍵時刻頂住壓力，連得2分以22比20扳平戰局。

進入決勝第3局，林俊易依舊穩扎穩打，不僅網前放球手感不俗外，還不斷迫使對手發生失誤，迅速建立領先優勢，不過林俊易在技術暫停後再度出現不穩狀況，甚至丟掉領先位置，所幸靠著招牌殺球提振氣勢，幫助林俊易度過亂流，最後更逮到對手的網前機會，再以21比18挺進男單4強。

另外，世界排名20名的台灣好手戚又仁，今天則對戰世界排名29名、愛爾蘭籍越南裔的阮日，延續過去對戰不敗紀錄，戚又仁終場以21比18、21比15取勝，同樣晉級男單4強。

有趣的是，林俊易、戚又仁取得2張德國公開賽男單4強門票，而另外2個席次則由「法國兄弟檔」大波波夫（Toma Junior Popov）、小波波夫（Christo Popov）包辦，其中林俊易挑戰頭號種子小波波夫，而戚又仁面對大波波夫，爭取前進冠軍戰機會。

