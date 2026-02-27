高中木聯／蔡辰瀧飆無四死完封　平鎮挑戰連霸對決穀保

▲平鎮高中4強賽靠著先發投手蔡辰瀧一夫當關演出完封好投 。（圖／學聯提供）

記者王真魚／綜合報導

衛冕軍平鎮高中今（27日）在高中木棒聯賽4強賽中，靠著先發投手蔡辰瀧一夫當關，繳出無四死球完封好投，終場以2比0擊退普門中學，連續3年闖進冠軍戰，距離完成連霸只差最後一哩路。

此役雙方形成投手戰，平鎮在3局下率先突破普門先發投手黃子芫。蘇子進在2出局後選到保送，彭成安、劉桓宇接連敲出安打，成功攻下全場首分。4局下，黃子芫開局再投出保送後遭到換投，接手的葉韋辰被高宥軒敲安，隨後吳柏承補上高飛犧牲打，平鎮再添1分。

這2分成為蔡辰瀧最大的後盾。他全場僅用72球就投完9局，第6局更是只花4球就解決3名打者，全場僅被敲4支安打，送出4次三振，沒有任何四死球，最快球速約147公里，順利收下勝投。

蔡辰瀧是去年的木棒聯賽MVP，平鎮總教練吳柏宏表示，蔡辰瀧在8強賽時就已在場邊待命，「面對普門一定要派出有壓制力的投手，4強賽最難打，一定要先搶下來。」他也肯定蔡辰瀧今天用球數精簡，控球與變化球都很到位，「投球很勇敢。」

蔡辰瀧賽後透露，這是自己高中生涯首度對戰普門，「對方出棒積極，一開始有點壓力，分數進來後就比較放鬆，想法就是投給他們打。」他也坦言今天球速還不是最滿意，希望畢業前能挑戰153公里，未來以旅外發展為首要目標。

至於另一場4強賽，穀保家商在羅于晏後援3局成功守成之下，以7比6險勝麥寮高中，連續4年挺進冠軍戰。

高中木棒聯賽冠軍戰連續第3年上演平鎮高中與穀保家商的經典對決，平鎮將挑戰隊史第7冠，穀保則力拚第8冠。冠軍戰將於明天下午1點在嘉義市立棒球場開打，季軍戰則於上午10點先行進行，由普門中學對戰麥寮高中。





▲穀保家商連四年前進冠軍戰 。（圖／學聯提供）