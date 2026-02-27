運動雲

>

高中木聯／蔡辰瀧飆無四死完封　平鎮挑戰連霸對決穀保

▲▼ 平鎮高中4強賽靠著先發投手蔡辰瀧一夫當關演出完封好投 。（圖／木棒聯賽）

▲平鎮高中4強賽靠著先發投手蔡辰瀧一夫當關演出完封好投 。（圖／學聯提供）

記者王真魚／綜合報導

衛冕軍平鎮高中今（27日）在高中木棒聯賽4強賽中，靠著先發投手蔡辰瀧一夫當關，繳出無四死球完封好投，終場以2比0擊退普門中學，連續3年闖進冠軍戰，距離完成連霸只差最後一哩路。

此役雙方形成投手戰，平鎮在3局下率先突破普門先發投手黃子芫。蘇子進在2出局後選到保送，彭成安、劉桓宇接連敲出安打，成功攻下全場首分。4局下，黃子芫開局再投出保送後遭到換投，接手的葉韋辰被高宥軒敲安，隨後吳柏承補上高飛犧牲打，平鎮再添1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這2分成為蔡辰瀧最大的後盾。他全場僅用72球就投完9局，第6局更是只花4球就解決3名打者，全場僅被敲4支安打，送出4次三振，沒有任何四死球，最快球速約147公里，順利收下勝投。

蔡辰瀧是去年的木棒聯賽MVP，平鎮總教練吳柏宏表示，蔡辰瀧在8強賽時就已在場邊待命，「面對普門一定要派出有壓制力的投手，4強賽最難打，一定要先搶下來。」他也肯定蔡辰瀧今天用球數精簡，控球與變化球都很到位，「投球很勇敢。」

蔡辰瀧賽後透露，這是自己高中生涯首度對戰普門，「對方出棒積極，一開始有點壓力，分數進來後就比較放鬆，想法就是投給他們打。」他也坦言今天球速還不是最滿意，希望畢業前能挑戰153公里，未來以旅外發展為首要目標。

至於另一場4強賽，穀保家商在羅于晏後援3局成功守成之下，以7比6險勝麥寮高中，連續4年挺進冠軍戰。

高中木棒聯賽冠軍戰連續第3年上演平鎮高中與穀保家商的經典對決，平鎮將挑戰隊史第7冠，穀保則力拚第8冠。冠軍戰將於明天下午1點在嘉義市立棒球場開打，季軍戰則於上午10點先行進行，由普門中學對戰麥寮高中。

▲穀保家商連四年前進冠軍戰 。（圖／學聯提供）

▲穀保家商連四年前進冠軍戰 。（圖／學聯提供）

關鍵字： 高中木棒投手完封平鎮高中穀保家商冠軍戰

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

快訊！宋晟睿確定遞補中華隊　曾豪駒透露抉擇原因

快訊！宋晟睿確定遞補中華隊　曾豪駒透露抉擇原因

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

宋晟睿遞補情緒複雜未出面受訪　曾豪駒賽後集合感性喊話

宋晟睿遞補情緒複雜未出面受訪　曾豪駒賽後集合感性喊話

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

中華隊對戰火腿鬥士湧28,996人近3戰新高！場邊驚見超大咖人物

中華隊對戰火腿鬥士湧28,996人近3戰新高！場邊驚見超大咖人物

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

熱門新聞

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

快訊！宋晟睿確定遞補中華隊　曾豪駒透露抉擇原因

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

宋晟睿遞補情緒複雜未出面受訪　曾豪駒賽後集合感性喊話

讀者回應

﻿

熱門新聞

16比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊

2大谷「規格外」超巨體型震撼日網

3龍恩曝退中華隊心聲　說這點不合理

4宋晟睿確定遞補中華隊

5曾豪駒點出中華隊此戰敗因

最新新聞

1蔡辰瀧無四死完封　平鎮拚連霸對穀保

2高橋宏斗緊急登板　母隊教頭嚇到

3佐藤輝明3分砲！日本隊首戰勝中日

4104隊港都開踢！小球員挺女足學姊

5富邦四本柱來了！「阿勇」李雅英確定續約

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

傳奇球星餵球！陳偉殷認證費仔Power好：將是中華隊一大助力

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

【眼裡只有你】Panchi見到最愛的飼育員秒變「噴射機」！整隻掛上去黏緊緊❤

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！

親妹超催淚致詞..Lulu爆哭！　曝她遇見陳漢典後：是最幸福的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366