高橋宏斗緊急接替大勢　母隊教頭捏把冷汗：心情很複雜

▲大勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本武士隊2026壯行試合27日在名古屋巨蛋登場，日本隊終場以5比3擊敗中日龍，不過比賽尾聲卻出現突發狀況。巨人隊投手大勢因右腳不適提前退場，原本未列入登板計畫的中日投手高橋宏斗臨危受命關門，也讓母隊教頭井上一樹賽後直言，當下心情相當複雜。

日本隊9局下以5比2領先時，由大勢登板關門，不料在2出局、一壘有人時，被中日打者ブライト健太（ Kenta Bright ）敲出左外野安打後，隨即露出不適神情並觸摸右腳，防護員緊急上場評估狀況。日本隊總教練井端弘和察覺異狀後，當機立斷將大勢換下，改由高橋宏斗接替登板。

宏斗登板後，先被石川昂弥敲出中前適時安打失掉1分，但隨後穩住陣腳，面對村松開人，以當天最快的153公里速球為主軸成功壓制，最終製造二壘方向飛球出局，順利替日本隊守住勝利。

對於子弟兵在非預期情況下緊急登板，井上監督坦言，「最後真的很突然，連我自己都在想『怎麼會是現在？』，心情其實很複雜。」他也強調，並非在意失分與否，而是身為母隊教頭，難免會擔心選手的身體負擔，「宏斗會不會因此受到影響，多少還是會讓人擔心。」

不過，井上仍展現對日本隊拚連霸的全力支持態度，期盼自家子弟兵能在國家隊扮演要角。「既然把選手交給侍Japan，我們就沒有再多說什麼的立場，這本來就是早有心理準備的事。」井上也送上祝福，「希望高橋宏斗能以侍Japan一員的身分全力以赴，好好加油。」

至於大勢的傷勢狀況，井端監督賽後表示，「看起來有點像是抽筋的感覺，不過我想應該不至於發展成太嚴重的傷勢。」