佐藤輝明3分砲助日本隊首戰勝中日　大勢傷退仍守住

▲央聯年度MVP的強打佐藤輝明。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐藤輝明。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽，日本武士隊27日於名古屋進行「壯行賽」首戰，對上中日龍，靠著首局佐藤輝明轟出3分砲，加上投打穩定發揮，最終以5比3拿下勝利，替系列賽揭開好彩頭。

此役日本隊開局就展現攻擊氣勢，面對中日先發柳裕也，靠2次四死球攻佔一出局一、二壘。第四棒佐藤輝明把握機會，擊出右外野3分全壘打，為球隊先馳得點。

第2局，支援成員佐佐木泰再補上一發陽春砲。這名職業生涯第2年的年輕好手，上季尚未開轟，此役迎來期待已久的首發全壘打，持續擴大領先。

投手方面，日本武士隊前段表現穩健，讓中日打線一路受制。6局下，第3任投手曽谷龍平在2出局一、二壘的情況下，被細川成也敲出2分打點安打，讓比分一度被追近。

7局上，日本隊隨即回應，同樣在2出局一、二壘的攻勢中，由山本大斗擊出適時安打再添1分，將領先擴大為3分，成功穩住戰局。

9局下，日本隊推出大勢關門，但被敲出2支安打後出現腿部不適狀況，隨即退場。接替登板的高橋宏斗雖在2出局一、二壘被敲出適時安打失分，但隨後成功化解危機，守住勝果，日本隊順利拿下壯行賽首勝。

關鍵字： 日本隊壯行賽佐藤輝明中日龍全壘打2026WBC2026WBC日韓

【一定要帶媽媽走】小猴Panchi賣力拖著布偶回家！就算搬不動也不放手

