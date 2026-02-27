南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

▲富邦悍將啦啦隊今日宣布南珉貞與李雅英雙雙續約，韓籍陣容正式升級為四本柱。（合成圖／翻攝自Facebook／Fubon Angels）

記者楊庭蒝／綜合報導

中職新球季即將開打，各隊啦啦隊的成員動向成為球迷熱議焦點。富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」今（27）日接連宣布南珉貞與李雅英兩位韓籍成員確定續約，加上先前已公布續約的李珠珢以及強勢回歸的李皓禎，富邦韓籍陣容正式升級為「四本柱」，堪稱火力全開迎接新賽季。

南珉貞自加入富邦以來已在台灣應援三年，球團對她的表現給予高度肯定，表示珉貞在每個舞台都全力以赴，用百分之百的態度面對每一項任務，球團自然也是百分之百支持她留下。稍早球團也同步釋出李雅英的續約喜訊，透露同樣效力富邦三年的雅英，今年除了加入台北富邦勇士籃球隊的應援行列外，棒球賽季同樣會以「Fubon Angels」身分繼續為悍將加油，不論是冷酷風格還是俏皮模樣，粉絲對她的喜愛始終不減。

回顧2024年球季，李雅英、南珉貞與李皓禎曾組成廣受好評的「韓籍三本柱」，如今李皓禎回鍋、李珠珢也確認留任，四位韓籍女神將在新賽季共同出擊，陣容較去年更加華麗。消息一出，粉絲們紛紛湧入富邦官方粉絲專頁留言慶祝，有人興奮表示「富邦總是不讓邦迷等太久」，也有不少網友敲碗喊話「四這個數字不夠吉利，是不是該來個五福臨門」、「敲碗五虎將」，期待球團再添新韓援組成「五本柱」。不過對於是否還有新成員加入，富邦悍將方面並未正面回應。