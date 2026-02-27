運動雲

健身工廠盃2100人港都熱戰　小球員手寫卡片跨海挺中華女足

▲為中華女足集氣，小球員簽名隊旗、卡片直送亞洲盃賽場。（圖／健身工廠提供）

▲為中華女足集氣，小球員簽名隊旗、卡片直送亞洲盃賽場。（圖／健身工廠提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣青少年足球開春最大規模賽事正式登場！「第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽」於2月27日至3月2日一連4天，在高雄楠梓足球場盛大舉行。

來自北中南東的校隊與俱樂部共計104支隊伍、約2,100名小球員齊聚港都，連同教練與家長隨隊南下，預估賽事期間將吸引約6,000人湧入高雄，為城市注入強勁運動能量與破億元的觀光效益。

▲「第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽」台灣青少年足球開春最大規模賽事正式登場。（圖／健身工廠）

▲「第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽」台灣青少年足球開春最大規模賽事正式登場。（圖／健身工廠提供）

本屆賽事規模再創新高，橫跨全台各縣市青訓體系，校隊與俱樂部同場較勁，被視為新學期開季前的重要試金石。四天密集賽程，從分組循環到淘汰對決，考驗球員體能續航與戰術臨場應變，也讓楠梓足球場成為全台青少年實力交流的重要舞台。

今年賽事另一項重要焦點，是全場為中華女足前進亞洲盃應援。2026亞足聯女子亞洲盃將於澳洲舉行，中華女足將於3月4日對戰日本、3月7日迎戰越南、3月10日對上印度，三場關鍵賽事備受矚目。

高雄Attackers FC女足全體隊員親自簽名，為第一線出征的中華女足加油打氣；同時，健身工廠盃參賽的俱樂部與校隊小球員們也親手寫下祝福卡片，集結成應援心意卡片。主辦單位將把簽名隊旗與祝福卡片交由球迷專程帶往澳洲，在亞洲盃比賽現場為中華女足加油，從青少年賽場到國家隊舞台，足球的價值在於傳承與連結。

▲高雄Attackers FC女足全體隊員親自簽名，為第一線出征的中華女足加油打氣。（圖／健身工廠提供）

▲高雄Attackers FC女足全體隊員親自簽名，為第一線出征的中華女足加油打氣。（圖／健身工廠提供）

當小球員在楠梓奔跑的同時，心中也為遠征澳洲的學姊們吶喊，這份跨世代的支持，正是台灣足球最珍貴的能量。隨著2月27日開幕哨音響起，第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽正式點燃戰火，也為台灣2026年的青訓賽季揭開序幕。

