雅加達亞青擊劍捷報！男子銳劍奪金、女子鈍劍摘銀　中華隊收一金一銀

▲中華隊男子銳劍團體勇奪金牌。（圖／教練李俊徵提供）

▲中華隊男子銳劍團體勇奪金牌。（圖／教練李俊徵提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年雅加達亞洲青年擊劍錦標賽傳來捷報！以臺北市立臺北市立中正高級中學為主體組成的中華青年代表隊，在本屆賽事中表現亮眼，男子銳劍團體勇奪金牌，女子鈍劍團體摘下銀牌，締造我國參加亞洲青年擊劍錦標賽以來的重要里程碑。

男子銳劍團體賽事中，中華代表隊自16強賽擊敗卡達隊，八強力退吉爾吉斯隊，四強再勝中國隊，隊史首度挺進決賽。決賽面對地主兼大會種子香港隊，中華小將沉著應戰、全程保持領先，最終勇奪金牌，寫下台灣亞青賽男子銳劍團體首面金牌的歷史紀錄。

本次男子銳劍團隊由世界排名第三、亞洲排名第一的陳秉濬領軍，成員包括2025年亞青賽男子銳劍個人銅牌林哲群，以及全國運動會男子銳劍個人金牌李讓，三人攜手展現新生代最強戰力。男子銳劍執行教練丁泓剴表示，選手長期投入國際賽事磨練，實力穩定成長，對於奪金並不感到意外。

▲中華隊男子銳劍團體勇奪金牌。（圖／教練李俊徵提供）

▲中華隊男子銳劍團體勇奪金牌。（圖／教練李俊徵提供）

女子鈍劍團體同樣締造歷史。由張皇美子領軍，八強擊敗香港隊，四強戰勝新加坡隊，首度闖進亞青賽決賽，最終獲得銀牌佳績。張皇美子為2024年青少年女子鈍劍個人金牌得主，隊中成員丁儒嫙、黃靖詠、鄭孜音皆為國內頂尖好手，展現堅強團隊戰力。

▲中華隊女子鈍劍團體同樣締造歷史，獲得銀牌佳績。（圖／教練李俊徵提供）

▲中華隊女子鈍劍團體同樣締造歷史，獲得銀牌佳績。（圖／教練李俊徵提供）

本屆七位選手平均年齡未滿20歲，明年仍具參賽資格，未來發展備受期待。自2023年至2026年間，中正高中於亞青賽已累積三金三銀五銅佳績，成績斐然。

中正高中教練李俊徵表示，近年來在企業與政府的支持下，選手得以參與多項國際巡迴賽事，提升國際對抗經驗與競爭力。本次與近年國際賽事成績皆令人滿意，期盼透過優異表現與媒體曝光，吸引更多企業關注與投入，持續推動我國擊劍運動發展。

