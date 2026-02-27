火腿日本一隊友重逢！中田翔驚大谷翔平進化「不是一般選手」

記者蔡厚瑄／綜合報導

▲退役日職球星中田翔。（圖／資料照）

WBC日本代表隊今在名古屋巨蛋進行壯行賽前的最後整備，效力於洛杉磯道奇隊的大谷翔平在打擊練習空檔，也與昔日火腿隊的奪冠戰友、現任TBS球評的中田翔驚喜重逢，中田翔隨後也以專業視角剖析了大谷目前的恐怖狀態，以及名古屋巨蛋改建後的戰略變化。

大谷與中田的緣分始於2013年，兩人在日本火腿當過5年隊友，當火腿在2016年登上日本之巔時，兩人都是陣中不可或缺的攻擊核心，今日在自由打擊練習前，中田翔穿著西裝主動向前跟大谷致意，而見到昔日照顧自己的大前輩，大谷也特地脫下打擊手套並恭敬地向中田致意，兩人在場邊強力握手並愉快交談，享受了這段難得的敘舊時光。

中田翔隨後在TBS節目分享了近距離觀察大谷練打的感想，身為曾擊出超過300轟的重砲手，中田仍對大谷展現出的能量感到不可思議。

「雖然我想他現在狀態還沒到百分之百，但那驚人的飛行距離，真的讓人覺得不愧是大谷選手，」中田翔說道，「那種穩定感真的很厲害，從體格就跟一般的選手完全不同。雖然早就預期他能打出一定的距離，但實際表現甚至超越了預期，看他打球非常有樂趣。」

除了戰友重逢，中田翔今日也針對名古屋巨蛋新啟用的「全壘打增設區」發表看法，這是名古屋巨蛋球場改建後的首場正式啟用戰，在外野深度最多縮短6公尺，全壘打牆高度也大幅降低了1.2公尺。

中田翔指出，這項改動對於守備方是極大考驗，「這對守外野的球員來說會有很強的壓迫感。外野手必須重新測量與牆面的距離感，也有必要調整守備位置。」然而他也透露了一個有趣的觀察，根據他與現場投手的溝通，投手們普遍反應「視覺上看起來並沒有太大的改變」，這可能導致投手在不自覺中低估了球飛越牆外的風險。

若以打者視角來看，中田認為這對大谷、鈴木誠也等強打者極為有利，「以往只是外野飛球的球，現在都會變成全壘打，基於這點，打者在打擊區內應該能以更從容的心態應戰。」