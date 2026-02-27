孫易磊挨強襲球傷勢無礙！有望扛中華隊「拆彈任務」





▲2026台日交流賽，經典賽中華隊孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽中華隊投手孫易磊在台日交流賽後援登板，於壘上有人情況下臨危受命登板，整體表現穩定。賽後他坦言，對自己的投球狀況感到滿意，目前身體狀態約恢復至八、九成，也逐漸找回球季前應有的節奏。

談到本場投球內容，孫易磊表示，因比分已被拉開，上場後心態相對單純，「大致上都在掌握之中。」至於被強襲球擊中腳部，他透露，「打到肌肉，沒有太大的感覺。」強調身體並無大礙。

6局上在壘上有人情況下登板，孫易磊成功解決清水優心；7局先被代打山縣秀擊出長打，隨後遭郡司裕也強襲球擊中腳部退場，帳面成績為投1局、送出2次三振、失1分，球速最快155公里。

孫易磊透露確實有被告知在出現狀況時可能登板，但實際安排仍視場上情況而定，「目前是有這樣的規畫，但還是要看其他投手的狀況。」

面對熟悉的日本火腿隊友，孫易磊坦言，賽前並未與打者有太多互動，僅和投手群簡單交流，「實際對決的感覺，比之前在日本 Live BP 的時候好很多，也讓打者不是那麼好打。」

原本期待能對決雷耶斯（Franmil Reyes），但最終未能如願，孫易磊笑回，「對呀，被換代打了，不過沒關係，以後還有機會。」

▲2026台日交流賽，孫易磊(左)、日本火腿鬥士監督新庄剛志賽前一同合照。（圖／記者李毓康攝）



不過，此役如期對決到隊上強打萬波中正，孫易磊被擊出1支內野安打，直言確實會有些提防，但重點仍放在自己身上，想辦法把球丟得夠強。他也提到，今天這場直球與變速球的掌握度都不錯，位置也大致到位，唯一可惜的是被擊中的那顆球稍微偏高。

對於目前調整進度，孫易磊表示，現階段球速與狀況都在預期之內，「差不多是球季前調整會慢慢出效果的時間點。」他也透露，增重後身體力量提升，但一度在力量連結上出現小問題，近期已逐步修正，「有感覺到比較能用到增重後的肌肉。」

雖然春訓期間以先發方向進行調整，但此役擔任後援、負責危機處理，孫易磊認為差異不大，「上去就是丟球，把球往本壘板丟就好，沒有特別需要調整什麼。」

今天一開賽，看到古林睿煬狂飆150公里火球，孫易磊也大讚，「我們都一起 Live BP，這場有看到他慢慢找回自己的感覺。」