運動雲

>

日媒犀利問「抓放」！曾總笑了　曝先發順序已底定

▲▼2026台日交流賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽中華隊備戰進入關鍵階段，總教練曾豪駒賽後接受日本媒體訪問時，遭遇關於「是否抓放對手」的辛辣提問，被問及預賽面對日本、韓國等強敵，是否會選擇鎖定特定對手全力求勝。對此，曾豪駒不避諱正面回應，隨後聯訪時透露先發投手排定其實已有一個順序，強調中華隊將以一場一場全力應戰的態度，迎接經典賽正賽挑戰。

由於部分旅美球員返隊後仍需克服時差問題，是否會考慮首戰以旅日投手為主？曾豪駒表示，相關安排都會再與教練團討論，但整體先發輪值早已有既定規畫，「先發的排定我們都已經有一個順序了，每一位選手也都很清楚自己的任務，希望大家就是把自己的工作完成好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後日本媒體也犀利提問，在預賽對手包含日本、韓國等勁旅的情況下，中華隊是以「全勝」為目標前進，還是會鎖定特定對手、例如韓國隊全力求勝？這樣的「抓放」問題，讓曾豪駒當場露出笑容。

對此，曾豪駒態度相當明確，「我相信進入正賽，每一個隊伍都非常強勁，我們會一場一場去面對，拿出最好的能力，用100％想贏球的態度去打每一場比賽。」他強調，沒有預設哪一場必勝，而是專注把每一戰都當成關鍵戰役。

談到即將在宮崎進行的兩場官辦熱身賽，曾豪駒指出，重點仍放在投手調整與手感維持，「進入宮崎之後，每一位投手在每場比賽的出賽感覺都很重要，要去保持自己的節奏與手感。」他直言，球員都很清楚這兩場比賽的強度與目的，接下來就是依照各自節奏，做好比賽心態的調整。

關鍵字： 標籤:經典賽中華隊曾豪駒投手備戰2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

快訊！宋晟睿確定遞補中華隊　曾豪駒透露抉擇原因

快訊！宋晟睿確定遞補中華隊　曾豪駒透露抉擇原因

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

宋晟睿遞補情緒複雜未出面受訪　曾豪駒賽後集合感性喊話

宋晟睿遞補情緒複雜未出面受訪　曾豪駒賽後集合感性喊話

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

「費仔？我很喜歡！」費爾柴徳笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴徳笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

香蕉遇「聽障外送員」　暖比手語道謝...送新年祝福！

熱門新聞

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

快訊！宋晟睿確定遞補中華隊　曾豪駒透露抉擇原因

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

讀者回應

﻿

熱門新聞

16比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊

2大谷「規格外」超巨體型震撼日網

3龍恩曝退中華隊心聲　說這點不合理

4宋晟睿確定遞補中華隊

5曾豪駒點出中華隊此戰敗因

最新新聞

1104隊港都開踢！小球員挺女足學姊

2富邦四本柱來了！「阿勇」李雅英確定續約

3雅加達捷報！擊劍代表隊一金一銀

4重逢大谷！中田翔讚強到超預期

5麥當勞應援中華隊　戰績聯動折扣再加碼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

別想成為第二個大谷翔平！　王貞治來台拋金句：要做獨一無二的自己

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

【我來借廁所的你信嗎？】家裡像被洗劫...男一進浴室見猴子大傻眼

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻

【地頭鵝出沒】偷啄路人成功　抬頭大笑超得意XD

【名稱惹議】台北燈節展《這裡是上海》駿馬燈　民眾不滿喊：這裡是台北
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366