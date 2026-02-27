日媒犀利問「抓放」！曾總笑了　曝先發順序已底定

▲2026台日交流賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／台北報導

經典賽中華隊備戰進入關鍵階段，總教練曾豪駒賽後接受日本媒體訪問時，遭遇關於「是否抓放對手」的辛辣提問，被問及預賽面對日本、韓國等強敵，是否會選擇鎖定特定對手全力求勝。對此，曾豪駒不避諱正面回應，隨後聯訪時透露先發投手排定其實已有一個順序，強調中華隊將以一場一場全力應戰的態度，迎接經典賽正賽挑戰。

由於部分旅美球員返隊後仍需克服時差問題，是否會考慮首戰以旅日投手為主？曾豪駒表示，相關安排都會再與教練團討論，但整體先發輪值早已有既定規畫，「先發的排定我們都已經有一個順序了，每一位選手也都很清楚自己的任務，希望大家就是把自己的工作完成好。」

賽後日本媒體也犀利提問，在預賽對手包含日本、韓國等勁旅的情況下，中華隊是以「全勝」為目標前進，還是會鎖定特定對手、例如韓國隊全力求勝？這樣的「抓放」問題，讓曾豪駒當場露出笑容。

對此，曾豪駒態度相當明確，「我相信進入正賽，每一個隊伍都非常強勁，我們會一場一場去面對，拿出最好的能力，用100％想贏球的態度去打每一場比賽。」他強調，沒有預設哪一場必勝，而是專注把每一戰都當成關鍵戰役。

談到即將在宮崎進行的兩場官辦熱身賽，曾豪駒指出，重點仍放在投手調整與手感維持，「進入宮崎之後，每一位投手在每場比賽的出賽感覺都很重要，要去保持自己的節奏與手感。」他直言，球員都很清楚這兩場比賽的強度與目的，接下來就是依照各自節奏，做好比賽心態的調整。