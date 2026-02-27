大谷翔平練打變國民盛事？直播收視破10萬、網呼「一輩子都看不膩」

▲WBC日本隊超級巨星大谷翔平練打。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

即將代表日本隊征戰2026年世界棒球經典賽的超級巨星大谷翔平，27日在名古屋巨蛋對戰中日龍的熱身賽賽前練習，引發騷動，短短28次揮棒，大谷就狂敲11發全壘打，甚至有直擊4樓看台特大轟，不僅震撼現場3萬名球迷，更讓「打擊練習」一詞瞬間衝上X（原推特）熱搜趨勢，各大平台直播在線人數合計突破10萬，日網友也感嘆大谷打擊根本是「國民級的娛樂饗宴」。

大谷翔平今日與鈴木誠也、吉田正尚等大聯盟組同組進行自由打擊，在全場球迷舉起手機捕捉紀錄的壓力下，大谷毫無保留地展現其「鈦合金手臂」的力量，當其中一球以極速飛向4樓看台時，整座球場陷入瘋狂的尖叫聲中。

這場打擊秀隨即在社群媒體上引發爆炸性討論，不少網友紛紛留言表示：「大谷的打擊練習太有娛樂性了……簡直可以看一輩子。」也有資深球迷感嘆：「大谷的打擊練習，果然在『好的意義』上強得太噁心了（指強得不合常理）。」

除了球迷熱狂，現場最逗趣的畫面莫過於對手中日龍隊員的反應，當大谷翔平在打擊籠內快音連發時，原本應在準備練習的中日龍球員們，竟然紛紛停下動作，像小學生一樣「抱膝坐著」在草皮上圍觀。

網友捕捉到這一幕後笑稱：「這畫面也太好笑了，大家都被大谷的球質嚇到了。」更有幸運粉絲在網路上展示接到的全壘打球，興奮寫道：「我拿到大谷桑的全壘打球了（打擊練習用）！」

而大谷的影響還不僅是在球場內，根據日媒《中日SPORTS》報導，包括TBS體育頻道與日本隊「侍Japan」官方YouTube頻道皆同步轉播賽前練習，流量表現極其驚人，光TBS的線上觀看人數就一度衝破10萬人大關，網友紛紛感嘆「連練習都有這麼多人看，這真的是國民級盛事。」

受到大聯盟規則限制，大谷今雖然無法在正式比賽上場，但他已預告將在3月2日大阪京瓷巨蛋迎來正式實戰。